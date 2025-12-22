ダスキンがサステナビリティERP「booost Sustainability」を導入

Booost株式会社

Booost株式会社（東京都品川区、代表取締役：青井宏憲、以下 当社）が提供する、大手企業でのシェアNo.1*のサステナビリティERP*1「booost Sustainability」が、株式会社ダスキン（大阪府吹田市豊津町、代表取締役：大久保 裕行、以下 ダスキン）に導入され、運用を開始しました。

当社は「booost Sustainability」の提供を通じて、ダスキンのグループ会社を含む約1,200拠点のサステナビリティ情報を効率的にマネジメントし、同社の開示対応の高度化と企業価値向上を支援するとともに、SX*2推進を支援してまいります。

■ 導入の背景

近年、世界的にサステナビリティへの取り組みが加速する中、サステナビリティ関連情報は経営戦略や投資判断における重要性を一層高めています。日本においても、2025年3月にサステナビリティ基準委員会（SSBJ）より、国際的なISSB基準と整合した「SSBJ基準」が公表され、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化される予定です。

ダスキングループは創業以来、「道と経済の合一」を経営理念に掲げ、社会から求められる期待に喜びをもって応え、社会のお役に立ちながら持続的に成長することを追求してまいりました。

これまでダスキングループにおいては1999年より先駆けて独自の環境数値のシステム化を行い、データ収集及び管理を行ってきましたが、社内全体インフラシステムの老朽化による切替えと更なる業務効率化への対応が課題となっていました。また、国際的なISSB基準と整合した「SSBJ基準」が公表され、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されるため、スムーズに移行したいと考えておりました。

■ 導入の決め手

株式会社ダスキン 品質保証・リスク管理部 品質保証・環境推進室 室長 梁川 雅生 氏 コメント

当社では、長年ESG関連データを全社管理できる独自のシステム運用を行い、Scope1・2・3の算定やESG関連数値の第三者保証等はシステムの改修によってこれまで対応してまいりました。

今後さらにESG関連のデータ管理はより複雑化していくことを踏まえ、収集効率の向上と現行システムインフラの大幅刷新を目的として、新たなシステム導入を検討しておりました。

「booost Sustainability」は、将来的なデータ収集範囲の拡大や事業環境の変化にも柔軟に対応できる設計と高い拡張性を有しており、当社の方針と合致していると判断いたしました。また、当社はフランチャイズビジネスとして拠点数が多く海外対応を含め、拠点データ管理など、すでに先行導入されている多くの拠点を抱える大手企業での導入実績も信頼性の裏付けとなり、採用の決め手となりました。

■ 今後の取り組み

当社は、ダスキングループにおけるScope1・2・3および水・廃棄物等の環境関連項目の管理基盤構築を支援するとともに、これらのデータをより効率的かつ精緻に算出できる仕組みを提案してまいります。

今後は、「booost Sustainability」の提供を通じて、サステナビリティ情報の効率化・早期化・高度化を推進し、開示対応にとどまらず、経営判断や企業価値向上に資するSX経営の実現を継続的に支援してまいります。

■ 株式会社ダスキンについて

＜会社概要＞

会社名： 株式会社ダスキン

所在地： 大阪府吹田市豊津町1番33号

創業： 1963年2月4日

代表者： 代表取締役 社長執行役員 大久保 裕行

資本金： 113億円 （2025年3月31日現在）

事業内容： 清掃・衛生用品のレンタルや販売

プロのお掃除サービス、シニアケアなどの衛生的で快適な環境づくりをサポートするサービス

ミスタードーナツを主力としたフードサービスをフランチャイズ方式で展開

コーポレートサイト：株式会社ダスキン(https://www.duskin.co.jp/)

■ サステナビリティ2026問題の解決を目指す「日本をSX先進国へ」プロジェクト

現在、多くの企業がサステナビリティ関連財務情報の開示義務化にあたって、着手遅れや、それに対する危機感の不足から、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念のある状態である「サステナビリティ2026問題*2」に直面しています。この問題を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すため、当社は、2024年11月に「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げました。

本プロジェクトでは、現場の実務担当者と経営層（エグゼクティブ）それぞれに向けたイベントや支援施策を並行して展開しています。

「日本をSX先進国へ」プロジェクトサイト(https://booost-tech.com/2026sx/)(賛同企業募集中)

■ Booost株式会社について

当社は、シェアNo.1*のサステナビリティERP「booost Sustainability」を運営しています。

「booost Sustainability」は、国際開示基準に準拠し、環境・社会・ガバナンス等の多様なデータポイントに対応。サステナビリティ関連財務情報の収集・集計の自動化およびリアルタイムでのモニタリングを可能とする、統合型SXプラットフォームです。グローバル対応のデータガバナンス機能を搭載。グループ企業やサプライチェーン全体を含む組織において、多階層の承認フローを実装可能であり、第三者保証等にも対応できる設計となっています。

サステナビリティ関連財務情報の開示に伴い発生する各種業務に対しては、フェーズごとに最適化された機能を包括的に提供。提供開始以来、大企業を中心に、92カ国以上、約2,000社192,000拠点以上（2025年9月時点）に導入され、特に年商5,000億円を超える企業から高い評価を得ています。また、サステナビリティコンサルティング事業も展開しており、SX領域において、企業のプロジェクト推進に伴走し企業価値の向上に貢献しています。

＜会社概要＞

会社名 ： Booost株式会社

所在地 ： 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階

設 立 ： 2015年4月15日

代表者 ： 代表取締役 青井 宏憲

資本金 ： 18億円（資本剰余金を含む）/2025年2月時点

事業内容： ・「booost Sustainability」の開発運

・サステナビリティコンサルティングサービスの提供

コーポレートサイト：https://booost-tech.com/

「booost」及び「BOOOST」は、Booost株式会社の登録商標です。

*出典：ITR「ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2025」サステナビリティ情報管理ツール市場（売上規模別）-年商5,000億円以上：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測）

*1 サステナビリティERP「booost Sustainability」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ関連財務情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。

*2 サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）とは

社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革（トランスフォーメーション）を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力（稼ぐ力）の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。（出典：伊藤レポート3.0）