TVアニメ「夏目友人帳」から「ノリタケ」とのコラボアイテム「ノリタケコラボ ニャンコ先生 カップ＆ソーサー」の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」から「ノリタケ」とのコラボアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」から「ノリタケ」とのコラボアイテムの受注を12月15日（月）より開始いたしました。

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ノリタケコラボ ニャンコ先生 カップ＆ソーサー

ニャンコ先生をモチーフにしたカップ＆ソーサーです。

草木の中のニャンコ先生を描いた、穏やかな雰囲気のデザインとなっております。

ノリタケの美しいボーンチャイナにカップ淵、取手、ソーサー淵の金が輝く、高級感漂う一品に仕上げました。

カップ裏、ソーサー裏にはノリタケロゴと、NATSUME YUJIN-CHO、Nyanko Senseiの文字と、ニャンコ先生の肉球を印字しております。



あなたのティータイムが素敵な時間となりますように。



※金の装飾が施された商品のため、電子レンジでご使用いただけません。

▽仕様

価格 ：\21,780(税込)

サイズ：カップ：（約）口径9×長径11.5×高さ6cm（取手含む）

ソーサー：（約）直径15×高さ2cm

容量 ：（約）240cc（満水）

素材 ：ボーンチャイナ

▼ノリタケブランドについて

白く、美しく、精緻な洋食器を、この日本でつくりたい。

貿易商として日本の骨董や雑貨を輸出していた森村市左衛門らが、パリ万国博覧会(1889年)で美しく絵付けされたヨーロッパ製の磁器を目の当たりにし、心に固く誓ったことからノリタケの歴史は始まりました。

1904年、近代的な工場を建設し、ディナーセットの研究を開始。試行錯誤の末、1914年、日本で初めてディナーセットの製造に成功。

米国を中心に輸出された日本製のディナーセットは好評を博し、やがて「ノリタケチャイナ」の名で、世界に知られるブランドへと成長を遂げました。

以来、ノリタケの洋食器や陶磁器製品は、日本の美意識を活かした繊細なデザインや、高い品質と品格によって、世界中でご愛用いただいています。

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会