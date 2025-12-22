住宅が「OS」を持つ時代へ。音元出版が運営するLWL online、【スマートホーム／ホームオートメーション特集】を展開中！

株式会社音元出版

株式会社音元出版（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：風間雄介）は、ラグジュアリーライフスタイルメディア「LWL online(https://www.lwl-style.com/)（Living Wellness in Luxury）」において、2025年12月から2026年1月の期間、【スマートホーム／ホームオートメーション特集】を展開いたします。

本特集では、IoT機器やガジェット、スマート家電の集合体としての「スマートホーム」の概念を超越。建築・インテリア・住宅設備・テクノロジーが統合された「OS（オペレーティングシステム）を内蔵した住宅」＝「建築統合型スマートホーム」を主題として、国内外の最新動向と思想を多角的に掘り下げます。

【スマートホーム／ホームオートメーション特集～住まいに知性が宿るとき】

https://www.lwl-style.com/category/feature/

◼︎「スマートホーム／ホームオートメーション特集」の背景 北米におけるHome OSの普及・浸透

近年、「スマートホーム」という言葉は広く一般化しましたが、その多くはIoTガジェットによる家電操作やアプリ連携といった「利便性の追求」の概念にフォーカスされています。

一方で、欧米を中心に進化してきたCrestronやControl4、あるいはLUTRON HomeWorksやHOMMAなどの統合プラットフォームを用いた「スマートホーム/ホームオートメーション」は、「照明・空調・窓廻り・セキュリティ・エンターテイメント」を、生活動線や居住者の振る舞いを含めた空間設計を建築レベルで統合制御する思想と技術の体系です。

例えばHOMMAの導入事例が示すように、海外では、センシングテクノロジーを駆使することで、住まいが知性を宿したかのように、住まい手の生活習慣、普段の動き・リズム、季節、光、気温、時間──それらを深く理解し、先まわりして整えるスマートホームがラグジュアリー邸宅を中心に浸透しています。

LWL onlineではこれまでも「Home OS」「建築統合型スマートホーム」という視点から取材・発信を行ってきました。本特集はその集大成として、日本におけるスマートホームの現在地と、次に来るスタンダードと言われる「スマート・ウェルネス・ホーム」を望見することを目的としています。

ポートランドのスマートタウン「HOMMA HAUS Mount Tabor」。Home OSが導入された「住まいに知性が宿る街」

◼︎「スマートホーム／ホームオートメーション特集」の主な内容

以下のテーマを軸に、連続記事・インタビュー・レポートを展開します。

単なるシステム紹介に留まらず、事例紹介、プロトコルを掘り下げるなど、思想・設計・実装・運用までの総合的な視点で「スマートホーム」を掘り下げています。

■ LWL onlineについて

・スマートホームとは何か？──Home OSに見る建築統合型スマートホームの世界・建築家・識者が語る「Home OS」という思想・照明・空調・遮光・AV・セキュリティを統合するホームオートメーションの実像・Matterとは何か？ スマートホームの誤解を解く・Crestron、Control4、Lutron HomeWorks、HOMMA OS など、住宅制御の最前線・KNX、BACnet、Echonet Lite など建築プロトコルの役割・スマートホームの核心は「プロトコル設計」・日本ローカル規格「ECHONET Lite」とは？・日本の住宅・集合住宅における導入課題と可能性建築家、インテグレーター、ブランド、ショールーム、テクノロジーなどを通して、多角的に「インテリジェント・レジデンス」の実像に迫ります

LWL onlineは、音元出版がLiving Wellness in Luxury(R)の理念のもと、運営するデジタルメディアです。「ラグジュアリー×ウェルネス×テクノロジー」を軸に、住空間・建築・インテリア・AV・スマートホームを横断的に編集・発信しています。「豊かな住まいとは何か」「これからの住まいはどうあるべきか」を問い続ける編集方針のもと、専門家・建築家・デザイナー・エンジニアの知見を社会に届けます。

名称：LWL online（エル・ダブリュー・エル・オンライン）

テーマ：ウェルネスとラグジュアリーが共存する新しいライフスタイル

カテゴリ：ラグジュアリーブランドのインテリア／住宅設備／オーディオ・家電／スマートホーム

URL：https://www.lwl-style.com/

運営：株式会社音元出版

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



