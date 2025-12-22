NHK Eテレ『みいつけた！』の人気キャラクターたちがおしゃべりする！ かわいい『みいつけた！　おしゃべりマスコット』がプライズに登場　12月26日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、NHK Eテレで放送中の番組『みいつけた！』のプライズ用景品「みいつけた！おしゃべりマスコット」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて12月26日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#miitsuketa

■「コッシー」たちがおしゃべりするかわいいマスコットがプライズに登場！

4歳ごろから楽しみながら学べる、教育的エンターテインメント番組『みいつけた！』の限定プライズが登場。「コッシー」、「スイちゃん」、「サボさん」のお腹や座面を押すとおしゃべりする「みいつけた！ おしゃべりマスコット」全３種を展開いたします。

「みいつけた！」プライズゲーム用景品 概要

景品：みいつけた！ おしゃべりマスコット 全３種

展開期間：2025年12月26日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「みいつけた！」 プライズゲーム用景品

『みいつけた！』 おしゃべりマスコット 全３種

サボさん：たて約17cm×よこ約10cm×厚み約４cm

コッシー：たて約11cm×よこ約5.5cm×厚み約８cm

スイちゃん：たて約12.5cm×よこ約８cm×厚み約4.5cm

「コッシー」、「スイちゃん」、「サボさん」のお腹や座面を押すとおしゃべりするマスコット。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

モーリーオンラインお友だち登録はこちら：https://lin.ee/mKiwcMd

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。