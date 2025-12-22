【ホテルメトロポリタン仙台】北海道×東北 美味の饗宴 美食の晩餐会開催

仙台ターミナルビル株式会社

ホテルメトロポリタン仙台(本社:仙台市、総支配人:林 健一)は、

北海道×東北 美味の饗宴 美食の晩餐会と題し、一年に一度の特別な美食イベントを開催いたします。

仙台市と歴史姉妹都市である、北海道 白老町が誇る上質な牛肉や旨味が凝縮したハーブ豚

栽培に長い歳月をかけて育ったゆり根をはじめ、北の大地が育む豊かな恵みと、東北の四季が織りなす滋味深い食材を織り交ぜた格別の美食をご堪能いただけます。



シェフ達が厳選した海・山・里 旬の恵みを、確かな技と感性で紡ぎ、北海道と東北が育んだ自然の豊かさを五感で感じていただける至高のひとときをお過ごしください。

【開 催 日】2026年2月10日（火） ※要予約

【時 間】6:00p.m. 受付 6:30p.m. 開宴

【場 所】ホテルメトロポリタン仙台4階グランドボールルームSENDAI

【料理内容】日本料理・フランス料理・中国料理 折衷コース※飲み物付き

【料 金】お一人様 30,000円（消費税・サービス料含）

【ご予約・お問い合わせ】

ホテルメトロポリタン仙台 営業部022-267-2245（10:00a.m.～6:00p.m.）

◎本プレスリリースは、12月22日時点の情報となります。

今後変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

詳細を見る :https://sendai.metropolitan.jp/