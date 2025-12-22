共同印刷の「相続事務支援BPOサービス」が東京スター銀行で採用

共同印刷株式会社〈相続事務支援BPOサービスの概要〉各種相続手続きパターンに対応可能な実効性の高いサービス

共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大橋輝臣 以下：当社）が提供する「相続事務支援BPOサービス」が株式会社東京スター銀行（本社：東京都港区、代表執行役頭取：伊東武）に採用されました。

「相続事務支援BPOサービス」は当社が2020年より提供開始している、相続手続き業務を一括でサポートする仕組みです。受け付けWebフォームの構築から、戸籍および法定相続情報一覧図の読み取り・審査、相続関係図の作成による相続人の特定までをワンストップで支援します。また、手続き工程の進捗管理システムを通じて、リアルタイムで個々の顧客手続きの進行チェックやサポートを可能にするなど、CRMの視点からも金融機関の業務改革に貢献するサービスです。

サービスの主な特徴

・ アプリ単体の提供にとどまらず、手続き上発生する周辺業務全体を支援する業務設計

（手続き書類キットの作成郵送や、不備対応など委託可能範囲をすべて網羅）

・ クラウド型進捗管理ツールを構築し、個々の顧客手続きの進捗状況を可視化しサポート

「相続事務支援BPO」サービスサイト :https://www.kyodoprinting.co.jp/products/outsourcing-inheritance-procedure-for-financial-institution.html

今後は、金融機関の相続事務全体の最適化を通じて、業務改革を支援していきます。