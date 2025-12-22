2025年の感謝を込めた大特価！ 「コンパイルハート年末年始セール ′25-′26」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日12月22日（月）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート年末年始セール '25-'26》を開始いたしました。



◆今年最後のセール！《コンパイルハート年末年始セール '25-'26》開催中！




本日12月22日（月）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。


大人気パーティーゲーム『ドカポンキングダム コネクト』が30％OFFで登場！　年末年始は家族や友達と「ハチャメチャパーティーゲーム」で楽しもう！


他にも今年15周年を迎えた「ネプテューヌ」シリーズより「Re;Birth」シリーズ3作や『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』など、人気タイトルがラインナップ！


今年最後のBIGセールとなっておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！！



▼セールの詳細はこちら


セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/


セール期間: 2025年12月22日（月）00：00　～


　Switch：2026年1月17日（土）23：59まで


　PS5/4：2026年1月21日（水）23：59まで


※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。



▼対象タイトル一覧




『ドカポンキングダム コネクト』

セール価格【30%OFF!!】\4,466（税込）　※通常価格：\6,380 (税込)


対応機種Nintendo Switch(TM)


ジャンルハチャメチャRPG風ボードゲーム


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/dokaponkingdom/


権利表記(C)STING/IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


あのドカポンがNintendo Switch(TM)で登場！


「すごろくゲーム」×「RPG」――それが『ドカポンキングダム コネクト』


勝利条件はただ１つ「誰よりもお金を稼ぐこと」！


プレイヤーは「勇者」となって、「誰よりもお金を稼ぐ勇者」をめざそう！






『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』

セール価格　　 【20%OFF!!】\4,224(税込） ※通常価格：\5,280(税込)


対応機種Nintendo Switch(TM)


ジャンルシミュレーションRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/noire/switch/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING


◆ゲーム内容


ゲイムシジョウ界――そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界


四人の女神が世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。


しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！


バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。






『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1＋』

セール価格【55%OFF!!】\2,475（税込）　※通常価格：\5,500 (税込)


対応機種PlayStation(R)4


ジャンルRPG


CERO「B」（12以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/


権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA


◆ゲーム内容


『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。


記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。






『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』

セール価格【30%OFF!!】\3,696（税込）　※通常価格：\5,280 (税込)


対応機種Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


女神戦争に敗れ、記憶を失った「ネプテューヌ」。


そこをコンパに救われ、アイエフと出会い旅に出る。


ネプテューヌは記憶を取り戻すことはできるのか！？





『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』

セール価格　　PlayStation(R)4版:【20%OFF!!】\4,224(税込） ※通常価格：\5,280(税込)


　Nintendo Switch(TM)版:【30%OFF!!】\3,696（税込）　※通常価格：\5,280 (税込)


対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


犯罪組織マジェコンヌ捕らわれてしまった四女神。


ネプギアは姉を四女神を救うため、他の女神候補生に協力を仰ぐ。


新たな美少女たちが紡ぐ、新たなゲイムギョウ界の物語がはじまる！






『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』

セール価格　　PlayStation(R)4版:【20%OFF!!】\4,224(税込） ※通常価格：\5,280(税込)


　Nintendo Switch(TM)版:【30%OFF!!】\3,696（税込）　※通常価格：\5,280 (税込)


対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


「神次元」へと来てしまったネプテューヌ。


そこでこの世界の女神たちと出会う。


ネプテューヌは元の次元に帰ることができるのか！？






『アズールレーン クロスウェーブ』

セール価格【68%OFF】\2,464（税込）※通常価格：\7,700 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル進撃海戦RPG


CEROPlayStation(R)4版:「C」（15才以上対象）


　Nintendo Switch(TM)版:「D」（17才以上対象）


公式サイトPlayStation(R)4版: https://www.compileheart.com/alcw/


Nintendo Switch(TM)版: https://www.compileheart.com/alcw/switch/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA/Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd./Yostar, Inc


◆ゲーム内容


これは、先人たちのたゆまぬ努力により大戦の回避に成功し、幾多の少女がKAN-SENとして自由に生きる世界。


Yostarローカライズ・メディアミックス担当全面監修！


新キャラクターである島風と駿河を加えたオリジナルストーリーが展開する！


※Nintendo Switch(TM)版のゲーム本編には追加ストーリー第１弾と第２弾が含まれます。






アズールレーン クロスウェーブ　『ニューウェーブパス』(PlayStation(R)4版)【DLC】アズールレーン クロスウェーブ『ニューウェーブセット』（Nintendo Switch(TM)版）

セール価格　　PlayStation(R)4版:【70%OFF!!】\1,485(税込） ※通常価格：\4,950(税込)


　Nintendo Switch(TM)版: 【67%OFF!!】\980(税込） ※通常価格：\2,970(税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル進撃海戦RPG


CEROPlayStation(R)4版:「C」（15才以上対象）


　Nintendo Switch(TM)版:「D」（17才以上対象）


公式サイトPlayStation(R)4版: https://www.compileheart.com/alcw/


　Nintendo Switch(TM)版: https://www.compileheart.com/alcw/switch/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA/Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd./Yostar, Inc.


◆ゲーム内容


◇追加ストーリー第１弾『エピソード 大鳳』


◇追加ストーリー第２弾『エピソード フォーミダブル』


◇追加ストーリー第３弾『エピソード ローン』


◇追加ストーリー第４弾『エピソード ル・マラン』


◇追加ストーリー第５弾『エピソード シリアス』


※Nintendo Switch(TM)版のゲーム本編には追加ストーリー第１弾と第２弾が含まれます。






『魔導物語 フィアと不思議な学校 デジタルデラックス版』

セール価格　【30%OFF!!】\7,546（税込）　※通常価格：\10,780 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルRPG


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/madomonogatari/


権利表記　(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING　(C)D4Enterprise Co.,Ltd.


　　　　　(C)SEGA　※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です


◆ゲーム内容


古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。


大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、


かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。


厳しくもユーモア溢れる教師たちや、


ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、


大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。


◆デジタルデラックス版同梱物


・デジタルアートブック


・デジタルサウンドトラック






『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ デジタルデラックス版』


セール価格【30%OFF!!】\7,546（税込）※通常価格：\10,780 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル配達＋ファンタジーRPG


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/ca/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


『配達』――それは人から人へ、物を、そして想いを届ける仕事。


目指すは「トップクラス」の配達チーム！


◆デジタルデラックス版同梱物


・デジタルアートブック


・デジタルサウンドトラック






『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格　PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


　Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込）　※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)


ジャンルねぷねぷ2D RPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios


◆ゲーム内容


2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。


数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。






『四女神オンラインCYBER DIMENSION NEPTUNE』

セール価格　【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


対応機種PlayStation(R)4


ジャンルねぷねぷアクションRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/4goddessesonline/


権利表記(C) IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT


◆ゲーム内容


世界観を新たにし、シリーズ初のアクションRPGとなって登場！


冒険の舞台は『四女神オンライン』の世界。


ネプテューヌたちは「選ばれし者」として女神を降臨させ、魔王の手から「アルスガルド」を救う旅に出る…






『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』

セール価格【70%OFF!!】\1,980（税込）　※通常価格：\6,600 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応


ジャンルバーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/neptune/v2r/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART


◆ゲーム内容


※PS VRがなくても遊ぶことができます。


さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…


その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。


そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、


世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に


たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。






『限界凸起 モエロクリスタル Ｈ』

セール価格【51%OFF!!】\1,996（税込）　※通常価格：\4,074 (税込)


対応機種Nintendo Switch(TM)


ジャンルＨ（ハイパー）な3DダンジョンRPG


CERO「D」（17才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/moe-cry/h/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


肌色＋お色気はさらなる進化を遂げた！限界凸騎シリーズ3作目！


「結合48手」や「下着セパレート」などH（ハイパー）な新システムを駆使し、モン娘たちとのさらなる交流を深めよう！


古来の伝承を胸に、【光明のパンツ】を携えた３人のブラをめぐる壮大な冒険が幕を開ける！






『限界凸旗 セブンパイレーツ H』

セール価格【48%OFF!!】\2,496（税込）　※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種Nintendo Switch(TM)


ジャンルパイ育RPG


CERO「D」（17才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/seven_pirates/switch/


権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA


◆ゲーム内容


「限界凸旗 セブンパイレーツ」がＨ（ハイパー）になって、Nintendo Switchに登場！！


海賊団の少女「パルテ」は、宝を探す航海の途中で突如現れた


ブラジャーを被ったモンスター息子「オットン」によって、海へと落とされてしまう。


──そして辿りついた先は、宝が隠されていると噂される幻の海「モンスピ海」。


そこには人間が住んでおらず、様々な「モンスター娘」と、見覚えのある頭をした一族「パイ族」が暮らしていた。






『神獄塔 メアリスケルター2』

セール価格　　【65%OFF!!】\2,464（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル謎解き×パニック×アクティブ３ＤダンジョンＲＰＧ


CERO「D」（17才以上対象）


公式サイト　PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/


NintendoSwitch(TM)版：https://www.compileheart.com/mary-skelter/tuu/switch/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


『運命への脱獄』をテーマにした溺愛と狂気が交差する少女達の脱獄劇――


「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込こみ、その性質を更に進化。先が読めない狂気が渦巻く…






『神獄塔 メアリスケルターFinale』

セール価格　　【63%OFF!!】\2,971（税込）　※通常価格：\8,030 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


新旧入り乱れる複数の主人公を切り替え「悪食の監隊塔」を目指し全ての謎に挑む！


謎解き×パニック×ザッピング３ＤダンジョンＲＰＧ最終章の幕が開ける。






『竜星のヴァルニール』

セール価格　PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込）　※通常価格：\4,800 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンル生きるために竜を喰らうRPG


CERO「C」（15才以上対象）


公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/varnir/


　Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/varnir/switch/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


魔女×巨大竜×ダークファンタジー！


狂気に染まるか新たな力を得るか！究極の選択が待ち受ける！！






『アークオブアルケミスト』

セール価格　　【80%OFF!!】\1,408（税込）　※通常価格：\7,040 (税込)


対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)


ジャンルタクティカルアクションRPG


CERO「B」（12才以上対象）


公式サイト　https://www.compileheart.com/aoa/


権利表記(C)COMPILE HEART


◆ゲーム内容


荒廃した大地を人類存続の希望をかけて探索するRPG。


個性ある仲間や装備を自由に組み合わせることで多彩な戦術を編み出せる戦略的アクションバトル。