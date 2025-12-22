主要IRサイト評価機関3社から高評価を獲得
三和ホールディングス株式会社
三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／社長：高山靖司）は、2025年度における上場企業を対象とした主要IRサイト評価機関（3社）によるホームページ表彰において、以下の評価を獲得いたしました。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118172/table/89_1_5f3f347758b810cef7e3cc44bdf1db94.jpg?v=202512220322 ]
優秀企業：金賞
Gomez IRサイトランキング2025
業種別ランキング（金属製品） 最優秀賞
2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング
優良賞
大和インターネットIR表彰2025
各評価機関の概要
株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」
IRサイトランキングは、東京証券取引所上場企業3,778社のホームページを対象に、「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリから構成される233項目に基づき、調査したものです。
日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」
「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、上場企業のホームページについて調査されたものです。
大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」
『5T&C』：Timely（適時性）、Transparent（透明性）、Traceable（追跡可能性）、Trustworthy（信頼性）、Total（包括性）+Communication（双方向性）の考え方のもと、上場企業のホームページを調査・評価したもので、2000年より実施されています。
今後も、ステークホルダーの皆様とのより良いコミュニケーションのため、適時・適切かつ積極的な情報開示と内容の充実を図ってまいります。
■三和ホールディングス IRサイト
https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/
