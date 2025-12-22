主要IRサイト評価機関3社から高評価を獲得

三和ホールディングス株式会社

三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／社長：高山靖司）は、2025年度における上場企業を対象とした主要IRサイト評価機関（3社）によるホームページ表彰において、以下の評価を獲得いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118172/table/89_1_5f3f347758b810cef7e3cc44bdf1db94.jpg?v=202512220322 ]優秀企業：金賞

Gomez IRサイトランキング2025

業種別ランキング（金属製品） 最優秀賞

2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング

優良賞

大和インターネットIR表彰2025

各評価機関の概要

株式会社ブロードバンドセキュリティ「Gomez IRサイトランキング2025」

IRサイトランキングは、東京証券取引所上場企業3,778社のホームページを対象に、「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つのカテゴリから構成される233項目に基づき、調査したものです。

日興アイ・アール株式会社「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」

「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、上場企業のホームページについて調査されたものです。

大和インベスター・リレーションズ株式会社「大和インターネットIR表彰2025」

『5T&C』：Timely（適時性）、Transparent（透明性）、Traceable（追跡可能性）、Trustworthy（信頼性）、Total（包括性）+Communication（双方向性）の考え方のもと、上場企業のホームページを調査・評価したもので、2000年より実施されています。

今後も、ステークホルダーの皆様とのより良いコミュニケーションのため、適時・適切かつ積極的な情報開示と内容の充実を図ってまいります。

■三和ホールディングス IRサイト

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/

<本件に関するお問い合わせ先>

三和ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部／佐藤・小島・尾嵜

Mail:sya01@sip.sanwa-ss.co.jp

Tel:03-3346-3331

https://prtimes.jp/a/?f=d118172-89-f43e94d77e439e59c85da1ded38280ed.pdf