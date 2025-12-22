小田凱人 WOWOWインタビュー　「車いすテニスを応援することの価値を高めたい」　12月29（月）放送「小田凱人 歴史を変えた19歳。誰も知らない、その先へ」

株式会社WOWOW

WOWOWは12月29日、ドキュメンタリー番組『小田凱人 歴史を変えた19歳。だれも知らない、その先へ』 を放送・配信する。19歳にして車いすテニス界で生涯ゴールデンスラム（全豪、全仏、ウィンブルドン、全米のグランドスラム4大会とパラリンピック優勝）を達成した、プロ車いすテニスプレーヤー小田凱人。その強さの秘密と、さらに前へ進もうとする挑戦の軌跡を追った番組だ。

そして今回、俳優の佐藤隆太が番組ナレーションを務めることが決定。2人は以前、佐藤がMCを務めたクイズ番組で共演経験がある。2023年の全仏オープンで当時17歳の小田がグランドスラム最年少優勝を達成した際には、佐藤が自身のSNSで祝福のメッセージを投稿したことが話題となった。

番組収録後には小田へのインタビューを実施。来季の目標、今後見据えるキャリアの青写真、そして、結果的に2025年で唯一の敗戦となった全豪オープンへの思い。そのすべてを、率直な言葉でじっくり語ってもらった。

【小田凱人選手 WOWOWインタビュー】

Q.まずは番組収録を終えての感想をお願いします。

こういうところであまり撮影したことがないので、映像がどんな感じになるのか完成が楽しみです。（今回の番組のように）ここまで振り返ることがあまりなく、普段もそんなに振り返ることはしないので、聞かれても分からないことが半分以上でした(笑)。

ただ、こういう機会でしか振り返ることができないので新鮮でした。

Q.９月の全米オープン優勝で生涯ゴールデンスラムを達成した今、テニス選手として小田選手が目指すところはどこでしょうか。また、どのような（車いす）テニス界の未来を描いていますか。

目指すところは明確にはなくて、最初の頃は「目標がないとダメ」と感じていた時期もありました。でも今は、なくてもいいかなと思っています。意外と成り行きでどこまで行けるのかなという気持ちが強くて。来年は年間グランドスラムを目指しますけど、その先も「ここまで」という明確なゴールはない。逆に、自分がどこまで行けるのか見てみたい気持ちです。

（車いすテニス界の未来については）車いすテニスとか小田凱人を応援するっていうことが、いろんな人にとってステータスになることが一番かなと思っています。F1やサッカー日本代表、野球のWBCなどは観戦したこと自体が羨ましがられるレベルですよね。自分の価値も、そのくらいまで高めていきたいです。もちろんステータスだけがすべてではないですが、結局はそこがすごく大事だと思っています。

WOWOWのインタビューに答える小田選手

Q.来年５月には20歳を迎えます。2026年の目標や20代で達成したいこと、はありますか。

（数字を）気にしてないとは言え、10代であることを大切にしてきました。10代だからこそっていうのは結構思いながら活動してきた気がするので、それがいざ20歳になるとまた感覚も変わると思います。やってみないとわからないですけど、20歳から21歳よりも19歳から20歳のほうが変化がありそうな気がします。（10代で生涯ゴールデンスラムを達成したことは）20歳で達成するより、うれしいかもしれないですね。（20代で達成したいことは）ないかもしれないです(笑)

Q.来年１月に開幕する全豪オープン。前回大会（25年）はA・ヒュウェット選手に敗れ準優勝でした。来月の全豪でどのようなプレーを見せたいと考えていますか。

毎年、自分を変えていくというか、成長していくのが一番の目標です。昨年のほうが良い成績だったな、で終わらないように。そうなれば1回も負けないことにつながると思うので、強いところを見せたいですね。

