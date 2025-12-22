写真測量・LiDARをどう使い分けるか？現場条件から考える最新ドローン測量の導入判断セミナー｜2026年1月23日（金）新潟・三条市

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、セキド新潟県央（運営：株式会社プログレス）と共催で、2026年1月23日（金）に新潟県三条市にて、DJI製産業用フラッグシップドローン「DJI MATRICE（マトリス） 400」、最新LiDARモジュール「DJI ZENMUSE（ゼンミューズ） L3」、物流ドローン「DJI FLYCART（フライカート） 100」を中心とした「DJI産業用ドローン 測量・物流 実演セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、測量・資材運搬の実機デモと取得データの確認を通じて、写真測量・レーザー測量・物流ドローンの導入判断や運用イメージを、現場目線で解説します。各回定員制・事前申込（先着順）となります。参加をご希望の方は、ぜひお早めにお申し込みください。

更新・新規導入を検討する測量事業者のための実践セミナー

現在、Phantom 4 RTK などを活用して空中写真測量を行っており、最新機種への更新で業務効率化を図りたい方、今後レーザー測量を取り入れて業務拡大を検討されている方、ドローンによる測量導入をこれから検討される方まで、測量に携わるすべての事業者様を対象とした実践型の説明会です。当日は、産業機担当スタッフが個別相談の時間も設け、業務内容やご予算に応じた最適な機体・センサー選定をサポートします。

また本セミナーでは、写真測量・レーザー測量それぞれの適用範囲や限界を、現場条件や業務内容に即して整理します。「従来手法で十分なケース」と「LiDARでなければ対応が難しいケース」を具体的に示すことで、更新・追加導入の判断に必要な考え方を明確にします。

助成金・補助金を活用した導入を検討中の事業者様にとっても、機体選定のポイントと最新情報を同時に得られる貴重な機会です。ぜひこの機会にご参加ください。

写真測量・LiDARをどう使い分けるか？現場ワークフローを実演解説

本セミナーでは、測量向けドローン導入時に多く寄せられる「どの機体・センサーを選べば良いか」「写真測量とレーザー測量をどう使い分けるか」といった疑問に対し、実機デモとデータ比較を通じて具体的な解決策をご提示します。

産業用フラッグシップ機「MATRICE 400」と新製品「ZENMUSE L3」の性能を紹介し、現行機からの更新や複数機種の組み合わせによる最適なシステム構成を、実務の流れに沿って解説します。取得データはその場でご覧いただき、写真測量とレーザー測量の違いや、作業時間・精度・現場条件に応じた機種選定の考え方をわかりやすくお伝えします。実演では、取得から処理までの一連のワークフローも紹介し、データ品質だけでなく、作業負荷や運用効率の違いについても解説します。

現場対応力・再測量リスク・人員配置といった観点から、写真測量とLiDARの使い分けを具体的にイメージいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xxBmqnh2b1Q ]

比較・体験・相談で、測量・物流ドローン導入の不安を2時間で解消

製品スペックだけでは見えない「現場で使えるかどうか」を重視し、以下のポイントを中心に解説します。あわせて、物流ドローン「DJI FLYCART 100」を用いた資材運搬の実演も実施します。

測量業務と並行して発生する資材搬送や現場内物流を想定し、人手や車両による搬送が難しい環境での活用イメージや運用フローを、実機デモを通じて紹介します。

［参加メリット］

・ 写真測量・レーザー測量の違いと使い分けを実データで理解

→ それぞれの長所・短所を踏まえた現場適用イメージがつかめる

・ 「MATRICE 400 × ZENMUSE L3」と「MATRICE 4E」の比較が一度にできる

→ 更新・追加導入時の機種選定に必要な判断材料をまとめて確認

・ 測量と資材運搬を含めた、現場全体のドローン活用を一度に確認

→ 測量業務と物流業務を分断せず、導入・運用の全体像を整理できる

・ 助成金・補助金を見据えた導入プランの相談が可能

→ 導入ステップや投資回収イメージまで、個別相談で整理できる

測量現場の課題を“見て・聞いて・体感”し、その場で解決の方向性を持ち帰っていただける構成です。

DJI産業用ドローン 測量・物流実演セミナー in 三条 概要

開催日： 2026年1月23日（金）

時間 ： 午前の部 10時00分～12時00分

午後の部 14時00分～16時00分

会場 ： 中小企業大学校 三条校

〒955-0025 新潟県三条市上野原570

参加費： 無料

定員 ： 各回先着20名（定員に達し次第締め切り）

対象者：

・測量・建設現場へのドローン導入を検討している事業者

・空中写真測量を実施しており、最新機種への更新や業務効率化を検討している事業者

・写真測量に加えて、レーザー測量（LiDAR）の導入・活用を検討している事業者

・測量・建設・建設コンサルタント業務に携わるご担当者

・既にドローンを導入しており、機体・センサー構成の見直しや追加導入を検討している事業者

・資材運搬や現場内物流を含めた、ドローン活用の可能性を検討している事業者

・官公庁・自治体のご担当者、またはドローン導入提案を検討している法人の方

・助成金・補助金を活用したドローン導入を検討している事業者

内容 ：

・ドローンで行う空中写真測量／レーザー測量、資材運搬の基礎解説

・産業用フラッグシップドローン Matrice 400 および測量向け、物流向けラインナップの紹介

・Matrice 400 ＋ Zenmuse L3 による測量実演

・FlyCart 100 を用いた資材運搬デモ（物流ドローンの運用・安全機構・活用シーン解説）

※天候により実演内容が変更・中止となる場合があります

・取得データの確認と、写真測量／レーザー測量の比較・活用事例紹介

・その他関連ソリューション・ソフトウェアの紹介

・関連助成金・補助金情報のご案内

※プログラム内容は天候・運営都合により一部変更となる場合があります。

［ メディア関係者の皆さまへ ｜測量・物流ドローンの実機取材が可能です ］

当日は、測量用ドローンおよび物流ドローンの実演撮影や、講師・担当者へのインタビューが可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容をお申し込みフォームまたはお問い合わせ窓口よりお知らせください。

▶お申し込みはこちら（参加無料・先着20名限定）

https://sekido-rc.com/?pid=189278622

※定員に達する前のお申し込みをお勧めします。最新測量機器の性能比較と導入相談を一度に行える、現場志向の実演セミナーです。業務導入を検討中の皆さまのご参加をお待ちしております。

実演・紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度測量やインフラ点検、災害対応など幅広い業務を1台でこなす産業用フラッグシップ機。最大59分の飛行時間と最大6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3／L2／P1など多様なセンサーモジュールを搭載可能です。送電線レベルの障害物検知を可能にする統合回転式LiDARおよびミリ波レーダーにより、安全性と作業効率を両立します。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（新製品 ハイスペックLiDARモジュール）

高精度LiDARシステムを搭載し、反射率10％の対象物に対しても最大約950mの測距が可能な長距離LiDARモジュール。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間の大幅な短縮と高密度・高精度な点群データ取得を実現します。実演会では、検証データも公開予定です。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE L2（Matrice 400対応LiDARモジュール・高精度IMU搭載のレーザー測量機）

LiDAR・高精度IMU・RGBカメラを一体化した測量用センサーモジュール。4/3型CMOSセンサーと独自開発のIMUにより、高密度・高精度な地形データを効率よく取得できます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259195

・DJI ZENMUSE P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと、交換可能な単焦点レンズを、3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4E は、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

・DJI TERRA（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

・DJI FLYCART 100

最大積載量 80kgを誇る大型物流ドローン FlyCart 100 は、山間部や離島、災害現場など、従来の運搬手段では対応が難しい環境での物資輸送を可能にする次世代物流ソリューションです。

高出力推進システムと冗長設計により高い安全性と信頼性を確保し、自動航行による長距離飛行や遠隔操作による荷降ろしにも対応。物流・建設・インフラ・防災分野における運搬業務の効率化と省人化に貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=189572743

● 【無料実演会】DJI産業用ドローン 測量・物流実演セミナー in 三条 詳細／申込

https://sekido-rc.com/?pid=189278622

セキドではこれまでに累計1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンの業務活用や映像・点検・測量などの最新技術を実体験いただける無料セミナー・実演会を全国で開催しています。業務効率化・人手不足解消・助成金活用など、課題解決につながる最新情報をご提供しています。

今後の開催予定はこちらからご確認いただけます：

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00