DearOne、「ITトレンドEXPO2026 Spring」出展のお知らせ

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。

詳細はこちら :https://it.expo.it-trend.jp/key/ipowkfsa

ITトレンドEXPOは、Innovation & Coが運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。今回はサイバーセキュリティ・AI業界を代表する豪華ゲストの登壇も続々決定！業界を牽引するトップランナーによる特別講演が満載の5日間です。

DearOneは本展示会にてプロダクト分析ツール「Amplitude（アンプリチュード ）」を展示し、「データ活用が進まない」「データ分析に時間がかかり、迅速な改善施策が打ちづらい」「分析から施策実行のサイクルに時間がかかりすぎる」などのプロダクトやサービスの課題を感じている方へ向けて、Amplitudeを活用することで、これらの課題をどのように解決し、より深く、より迅速な顧客理解を可能にするかをご紹介します。

■イベント概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

来場 ： 無料

登録 URL ： https://it.expo.it-trend.jp/key/ipowkfsa

主催 ： 株式会社Innovation ＆ Co

視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで上記サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■Special Speaker

◆ 野田クリスタル 氏

吉本興業所属、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」のボケ担当。芸人としての活動に加え、自作ゲーム「スーパー野田ゲーMAKER」などを開発し話題に。

近年はAIを活用した「無限大喜利」など新しい創作領域にも挑戦しています。

◆ 白鵬 翔 氏

第69代横綱／白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社 代表

63連勝、45回の優勝─相撲史に輝く記録を打ち立てた白鵬翔氏。

土俵を降りた今、彼が挑むのは「相撲を世界の文化にする」という新たな挑戦です。

◆ 桜井 一宏 氏

株式会社獺祭 代表取締役社長

地方酒蔵を世界ブランドに変えた変革者。

異業種から旭酒造へ転身後、「獺祭」の海外戦略を主導。2016年社長就任後は米国醸造所開設など大胆な施策で、日本酒の常識を覆し続けています。

・辻 伸弘 氏

SBテクノロジー株式会社 プリンシパルセキュリティリサーチャー

・安野 貴博 氏

チームみらい党首／AIエンジニア／起業家／SF作家

・高橋 応和 氏

合同会社DMM.com 組織管理本部 総務部

・まつもと ゆきひろ 氏

一般財団法人Rubyアソシエーション理事長

・澤 円 氏

株式会社圓窓 代表取締役

・ものづくり太郎 氏

株式会社ブーステック 代表取締役／ものづくり系YouTuber

・中谷 晃治 氏

大成建設株式会社 建築総本部 DX統括推進部長

・松尾 亨 氏

株式会社竹中工務店 デジタル室 室長

・金 剛洙 氏

株式会社松尾研究所 取締役副社長

（※2025年12月22日現在）

■Amplitude（アンプリチュード）とは

IBM、Walmart、PayPalをはじめとした有償ユーザー約4,300社への導入実績を誇る米国発の行動分析ツールです。アプリやWebなどのオンラインデータと、店舗POSなどのオフラインデータ全てを統合して顧客の行動分析を簡単に行うことが可能です。豊富なチャートを標準搭載し、専門的なデータサイエンティストがいない環境下であったとしても、マーケターやプロダクトマネージャー自身が簡単な操作で直感的に、そして短時間にデータ分析を行えます。 グローバルでも高い評価を受けており、G2の「Summer 2025 Report」ではプロダクトアナリティクス部門を含む合計8つのカテゴリーで第1位を獲得しています。さらにForrester社のレポートにおいても「Leader（リーダー）」および「Customer Favorite（顧客に最も支持される製品）」として選出されています。

Amplitudeについて詳しくはこちらをご覧ください。

https://growth-marketing.jp/amplitude/

■先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン

この機会にぜひご登録をお待ちしております。

参加経験率No.1のオンライン展示会はITトレンドEXPO

https://it.expo.it-trend.jp/key/ipowkfsa

＜注意事項＞

・本キャンペーンは株式会社Innovation & Co. による提供です。本キャンペーンについてのお問合せはAmazonではお受けしておりません。株式会社Innovation & Co. ITトレンドEXPO運営事務局 までお願いいたします。

・Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com,inc. またはその関連会社の商標です。

キャンペーン規約はこちらよりご確認ください。

https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served?utm_source=cmk-ipowkfsa

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。 豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。 さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/