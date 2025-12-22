Triveグループ第二弾、エンジニアの価値最大化を事業の中核に据えたエンジニアリング事業会社「株式会社イグニッション・ギルド」公式サイトを公開

株式会社Trive

イグニッション・ギルドは、Trive がこれまで大切にしてきた「人の価値を起点に事業をつくる」 という思想を、エンジニアリング領域で具現化するために誕生しました。単なる人材提供や案件仲介にとどまらず、エンジニア一人ひとりが主体的にキャリアを選び、自らの市場価値を高め続けられる構造そのものを事業として設計しています。

◽️会社概要

・ 社名：株式会社イグニッション・ギルド（Ignition Guild Inc.）

・ 設立：2025年9月1日

・ 代表：合原 英亮

・ 事業内容：エンジニアの価値最大化を軸としたエンジニアリング事業

・ URL：https://ignition-guild.com/

◽️エンジニアが“選ばれる側”から“選ぶ側”へ

イグニッション・ギルドが重視しているのは、エンジニア自身が自分のキャリアに意思を持ち、選択できる状態をつくることです。同社では、エンジニアを「どんな技術に向き合いたいのか」「何を強みにしたいのか」「どんな働き方を望むのか」といった個人の意思を尊重し、その選択を支える組織づくりを行っています。具体的には、以下のような取り組みを進めています。

・ 案件選択の透明化

参画する案件の役割、技術要素、期待値を可能な限りオープンに共有。エンジニア自身が納得したうえで選択できる環境を整えています。

・ 市場価値に連動した評価・報酬設計

年功序列や属人的な評価に依存せず、市場で求められるスキルや挑戦を正当に評価。エンジニアが自分の価値を理解し、更新し続けられる仕組みを重視しています。

・ ギルド型コミュニティによる成長環境

案件や所属を越えて学び合う「ギルド」的なつながりを大切にし、技術的な対話やナレッジ共有が自然に生まれる場を設計しています。

・ キャリアを“会社任せ”にしない伴走スタンス

スキル特化、領域転換、将来的な独立など、多様なキャリア観を尊重。エンジニア自身が「次に火をつけたいテーマ」を起点に支援しています。

◽️Trive グループとしての位置づけと今後

イグニッション・ギルドは、Trive グループが強みとしてきた人材・DX・事業創出の知見を切り出し、エンジニアの価値創造に特化したグループ第二弾のエンジニアリング事業会社として設立されました。

Trive グループは、ネットワークや事業基盤の提供を通じて、イグニッション・ギルドの成長と挑戦を継続的に支援していきます。今回のサイト開設は、これから仲間になるエンジニアやパートナーに向けて、同社の思想・カルチャー・目指す未来を明確に伝える第一歩です。Trive はイグニッション・ギルドと共に、「エンジニアが誇りを持ち、選択し続けられる社会」 の実現に挑戦してまいります。

■ 株式会社Trive 会社概要

「笑顔あふれる未来社会の創造」を合言葉に、テクノロジーと創造力、そして挑戦する心をもって社会課題を解決し、「今」と「未来」の幸福をつなぎます。

・会社名：株式会社Trive

・代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO） 岡本俊介

・所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F

・創業：2018年3月

・資本金：2,000万円

・従業員数：71名（2025年6月時点）

・事業領域：DXコンサルティング/システム開発/システム運用/コールセンター/CVC

・URL：https://www.triveinc.com

