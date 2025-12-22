『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』のトレーディング場面写アクリルスタンド、場面写パーツ付きBIGアクリルスタンドの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の商品の受注を12月15日（月）より開始いたしました。
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング場面写アクリルスタンド
桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓の印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「桜島麻衣 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)
種類 ：全10種
サイズ：本体：（約）70×50mm 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm
特典：本体：（約）70×50mm 台座：（約）50×30mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド
※画像は「桜島麻衣 場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。
各キャラクターの印象的なシーンをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全10種（桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ、古賀朋絵、双葉理央、豊浜のどか、梓川花楓）
サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前
素材 ：アクリル
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
