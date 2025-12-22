【人生100年時代のポジティブ終活】「遺言ネット」が贈る新機能「やりたいことリスト」12月19日（金）リリース

株式会社Diversity Management

株式会社Diversity Management（本社：東京都港区、代表取締役：簑口一実）が運営する終活オンラインサービス「遺言ネット」は、人生の希望や願い、そして「これからやりたいこと」を前向きに書き留め、人生をより豊かにする新機能「やりたいことリスト」（ウィッシュリスト）を、2025年12月19日（金）に正式リリースいたしました。

私たちは、終活を「人生を終えるための準備」ではなく、「残された時間をどうやって有効に、実りある豊かな人生を送れるのか」という視点で捉え直しました。本機能は、その前向きな人生設計を日常的にサポートするための、ウィッシュリストツールです。

1. 開発の背景：終活の「本質」を問い直し、人生の充実へと焦点を当てる

人生の最期を見つめる「終活」は重要でありながらも、ネガティブなイメージを持たれることも少なくなく、つい先延ばしにされがちでした。私たちはこの課題に対し、終活の本質は「誰にも訪れる最期まで充実した人生を送ること」にあると考えました。

「全ての人々の尊厳を守り大切な人に想いを伝えることで愛とありがとうが溢れる世界を創る」ことをミッションに掲げる遺言ネットはこの課題の解決として「やりたいことリスト」（ウィッシュリスト）を新たに導入し、ユーザー一人ひとりが心に持つ希望を再確認するお手伝いをします。

2. 「ウィッシュリスト」の3つの特徴：人生を楽しみ、愛おしむための機能

2-1. 【心の羅針盤】優先度で願いを整理し、一歩踏み出す勇気を与える

遺言ネットの「やりたいことリスト」は、日々の生活の中で生まれる「やりたいこと」や「叶えたいこと」を記録するウィッシュリストツールです。入力すると、ユーザー自身が設定した優先度順で表示されます。「やりたいことリスト」によって、「いつかやろう」と曖昧になっていた願いが「今、叶えるべきこと」として明確となり、未来へ一歩踏み出す勇気を与えてくれます。

ホーム画面ホーム画面から簡単アクセス

「遺言ネット」にログイン後、ホーム画面から『やりたいことリスト』をクリックすることで、ウィッシュリストが簡単に作成できます。

リスト作成ページリスト作成もシンプル

『やりたいことリスト』からリスト追加ボタンを押すと、リスト詳細ページが表示されます。タイトルを追加し、ご希望に応じて、内容やカテゴリ、優先度、期限を入力できます。優先度は３段階あり、デフォルトが２となっています。タップすることで優先度を変更できます。

2-2. 【人生のアルバム】達成の軌跡を振り返り、日々の充実感を高める

リストを入力すると、「すべてのリスト」、「未完了」、「完了」のリスト一覧が表示されます。達成したものは、リスト一覧や編集ページから簡単に「完了」ステータスに切り替えることができます。リストは「完了」と「未完了」に分けて表示することができ、「これから叶えたい未来」と「既に叶えてきた愛おしい過去」の両方を映し出す人生のアルバムとなります。達成感の“見える化”は、ユーザーが自信を感じ、毎日の生活がより前向きに楽しくなることをサポートします。

2-3. 【あなたらしさの表現】自由な形式で、心に浮かんだ想いをそのままに

「すべて」優先度順に全てが表示される「未完了」ステータスのリスト「完了」ステータスのリスト

旅行の計画、家族への愛情、今後の暮らしに対するささやかな希望など、心に浮かんだあなたらしい“人生の願い”を、形式にとらわれず自由に書き留められます。長い文章でも短いメモでも、その時の想いをそのまま残すことで、自分自身との大切な対話を生み出します。

3. 『人生をより幸せにする終活』という新しい選択肢

「終活」という言葉が持つ重いイメージを、「人生を愛おしむための前向きなアクション」に変えること。それが遺言ネットの目指す『ポジティブ終活』です。

年末年始は、家族の絆が深まる特別な時期。この時期に「来年、一緒に何をしよう？」「これから先、どんな人生を送りたい？」といった未来への希望に満ちた会話を、「やりたいことリスト」が自然に引き出します。ご自身の希望を共有することで、ご家族の理解と協力が得られ、温かい「やさしい終活」の始まりとなることを願っています。

4. 開発者の想い

時間を大切に、希望に満ちた人生を

私たちが「やりたいことリスト」（ウィッシュリスト）を開発したのは、単に遺言を作成するだけでなく、残りの人生を最高に充実したものにしてほしいという強い願いからです。終活の準備を通じて、多くの方が『まだこんなにやりたいことがある』と気づき、生きる喜びを再確認されることを望んでいます。このリストが、皆様の人生における希望のひとつとなり、より豊かな人生を歩むきっかけとなることを心から願っています。（株式会社Diversity Management 代表取締役 簑口 一実）

5. 商品・サービス概要

6. ウィッシュリストと連動した記事も公開

年末年始に家族で終活の話を

- サービス名：遺言ネット- 新機能名：やりたいことリスト（ウィッシュリスト）- 提供開始日：2025年12月19日（金）- 価格：無料- 主な機能：希望の記録、優先度設定、達成度の可視化（完了/未完了の切り替え）- 対象：人生の充実と整理整頓を前向きに捉えたい全ての方- 詳細URL：遺言ネット(https://blog.yuigonnet.com/) https://blog.yuigonnet.com/

今回の「やりたいことリスト」（ウィッシュリスト）リリースにあわせて、遺言ネットでは「ポジティブ終活」をテーマにした特集記事も公開しています。

『家族が集まる年末年始にこそ！“ポジティブ終活”で人生をもっとハッピーにする方法』

■書くだけで毎日が楽しみになる！ウィッシュリストへの「10の質問」（PDFつき）(https://blog.yuigonnet.com/post/shukatsu/wishlist)



ぜひあわせてご覧ください。

7. 今後の展望

遺言ネットは、今後も人生をより豊かにする『ポジティブ終活』をテーマに、ユーザー一人ひとりの想いに寄り添うサービス開発を継続します。今後も人生設計をサポートする機能やサポートを充実させ、誰もが希望に満ちた未来を描ける社会の実現を目指してまいります。

【会社概要】

企業名：株式会社Diversity Management

代表者：代表取締役 簑口 一実

所在地：東京都港区

設立：2017年7月

事業内容：経営コンサルティング、オンライン終活サービス「遺言ネット」の企画・運営

URL：https://blog.yuigonnet.com/