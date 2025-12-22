【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】ゆるかわペンギン×本格吹奏楽のユニークなデザイン。吹奏楽の″好き″を応援する【 ペンギン吹奏楽Tシャツ 】 が新登場

株式会社MIYABI

「名入れギフトOkulu」で展開中の、ユニークな世界観で人気な「ペンギン吹奏楽部」シリーズ。

ゆるい線で描かれたペンギンたちが、それぞれの楽器に一生懸命向き合う姿がなんとも愛らしく、見るだけで少し肩の力が抜けるようなデザインです。

今回、「ペンギン吹奏楽部」から、可愛いTシャツが新登場。

吹奏楽を頑張る学生さん、音楽を続けている大人の方、そして、かつて部活に青春を注いだ経験者まで。

音楽が好きな人のそばにそっと寄り添うような、毎日着たくなる一枚です。

商品概要

ペンギン吹奏楽Tシャツ

＼卒団・コンクールの思い出をTシャツに／

個性豊かなペンギンたちが楽器を奏でる、当店オリジナルの「ペンギン吹奏楽部」シリーズ。

サイズ：

XS：身丈62cm、身幅46cm

S：身丈65cm、身幅49cm

M：身丈69cm、身幅52cm

L：身丈73cm、身幅55cm

XL：身丈77cm、身幅58cm

素材：綿 100% セミコーマ糸

販売価格：3,300円 送料無料

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/pngn-t/公式オンラインショップ :https://naire-okulu.myshopify.com/products/pngn-t

ペンギン吹奏楽部とは？

「ペンギン吹奏楽部」は、 吹奏楽経験者のイラストレーター が手がけるオリジナルブランドです。

楽器の正確さとかわいさが共存する絶妙なタッチで描かれ、吹奏楽部員から卒業生まで幅広いファンを獲得しています。

これまでにポーチ、キーホルダーを合わせ、 3つのグッズを展開。

“吹奏楽のためのキャラクターグッズ” という特化ジャンルで人気を集めていましたが、今回のTシャツ追加により、ブランドとしての世界観がより強固になりました。

Tシャツでお揃いを楽しむのはもちろん、キーホルダーやポーチをプラスして部活仲間でさりげなくリンクコーデを楽しむのもおすすめです。

シリーズアイテム紹介

ペンギン吹奏楽部 キーホルダー

かわいいペンギンのアクリルキーホルダー／

いろんな種類の個性豊かなペンギンたちが奏でるハーモニー。

ペンギンのイラストは当店専属デザイナーの描き下ろし。

サイズ：縦約5.5cm×横5.0cm×厚さ0.3ｃｍ

素材：アクリル

販売方法：1,100円＋送料286円

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/key-ac-penpa/公式オンラインショップ :https://naire-okulu.myshopify.com/products/key-ac-pen

スクエアポーチ -ペンギン 吹奏楽部-

＼ 個性とりどり！ 吹奏楽 の 楽器 全33種類 ／ 当店 人気 の 部活 ペンギン デザイン♪

実用的 で おしゃれ な 大容量 ポーチ は 卒部記念品 卒業記念品 にぴったり！

サイズ：約 幅20cm×高さ14cm×奥行9cm

素材：コットン製

販売価格：2,200円 送料無料

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/sqpt-pngn/

圧倒的独自性！全33種類の楽器を細かく描き分け

本シリーズ最大の特徴は、「ここまで揃う吹奏楽グッズは他にない」と断言できる、33種類のデザイン描き分けです。

全33種類楽器デザイン

木管・金管・弦楽器・打楽器に加え、指揮者まで対応。

同じパートでも種類や仕様が異なる楽器をしっかり網羅し、自分の担当楽器に限りなく近いデザインが選べます。

さらに、演奏するペンギンたちにもこだわりました。

ペンギン奏者のご紹介

・ コウテイペンギン

・ コウテイペンギンヒナ

・ ジェンツーペンギン

・ ヒゲペンギン

・ キングペンギン

・ キングペンギンヒナ

・ コガタペンギン

・ キンメペンギン

・ イワトビペンギン

・ フンボルトペンギン

・ ケープペンギン

・ マカロニペンギン

演奏するペンギンたちも、それぞれの楽器や雰囲気に合わせて選ばれています。

楽器と奏者、どちらにも妥協しない。

そんな細部へのこだわりが、「ペンギン吹奏楽部」ならではの世界観を形づくっています。

名入れで作れる自分だけの一枚

Tシャツの背面には 名入れが可能。

担当パートのデザインと組み合わせることで、世界に1枚だけの特別なアイテムが完成します。

・パートメンバーでお揃いに

・卒団・引退記念の記念品に

・顧問の先生への贈り物に

・友達の誕生日ギフトに

・部活写真や集合写真で使える映えるユニフォームに

吹奏楽ならではの贈り物としても最適です。

普段使いしやすいTシャツカラー

カラーは くすみ系・柔らかい色味 を中心に展開。

学生から大人まで、誰でも着やすいジェンダーレスなカラーバリエーションです。

学校や部活はもちろん、休日にも馴染むニュアンスカラーのため

練習後の着替え・遠征の移動などにも自然に取り入れられます。

音楽とユーモアで、日々を彩る

部活に励んだ日々はもちろん、これまでの練習時間や仲間とのつながりまで思い出させてくれる。

「ペンギン吹奏楽Tシャツ」は、そんな音楽の余韻を日常に持ち帰れるTシャツです。

吹奏楽部の卒団・卒業記念、友達同士の誕生日ギフト、親子で楽器を楽しむ方にも。

音楽を続ける人の背中をふと押してくれるような、そんな温かさのあるアイテムになりました。

日常でも記念日でも、あなたの音楽のある時間をそっと彩ります。

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

