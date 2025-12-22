『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の描き下ろし 木の上での戦闘ver. トレーディングアクリルフォトなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の商品の受注を12月15日（月）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/947?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

うずまきナルト、うちはサスケ、はたけカカシ、奈良シカマル、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. トレーディングアクリルフォト

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし うずまきナルト&はたけカカシ 木の上での戦闘ver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. トレーディングイラストシート

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし うずまきナルト 木の上での戦闘ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全8種（うずまきナルト、うちはサスケ、はたけカカシ、奈良シカマル、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリ）

サイズ：本体：（約）20.7×14.5cm 台座：（約）14.5×4.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし うずまきナルト 木の上での戦闘ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（うずまきナルト、うちはサスケ、はたけカカシ、奈良シカマル、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリ）

サイズ：本体：（約）15.4×9.7cm 台座：（約）9.7×3.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 木の上での戦闘ver. 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「描き下ろし うずまきナルト 木の上での戦闘ver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全8種（うずまきナルト、うちはサスケ、はたけカカシ、奈良シカマル、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 過去と現在ver. トレーディングホログラム缶バッジ

うずまきナルト、うちはサスケ、はたけカカシ、うちはイタチの描き下ろしイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし うずまきナルト 過去と現在ver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ