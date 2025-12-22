とろけるチーズタルトを「ドドン」と味わう！新感覚スイーツ「ドドンとチーズプリン」がドン・キホーテ系列店舗にて新発売。

株式会社ドロキア・オラシイタ

「焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）」監修、看板商品の“とろけるチーズタルト”のおいしさをプリンで表現！その名も「ドドンとチーズプリン」を株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」系列店舗にて、2025年12月21日(日)以降、一部店舗にて順次販売いたします。

（株式会社ドロキア・オラシイタ 本社：大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光）

企画概要

直径約15cmの「パブロとろけるチーズタルト」が小さく感じるボリューム感！

本商品は、ドン・キホーテで販売されている人気商品「ドドンとプリン」とのコラボレーション企画として誕生しました。「ドドンとプリン」は、約460gという圧倒的なボリュームと、さかさまに盛り付けることで楽しめる“映え”る演出が話題を集める、ドン・キホーテを代表する超ビッグサイズプリンです。

「ドドンとチーズプリン」は、その世界観をベースに、焼きたてチーズタルト専門店PABLOならではのチーズのコクとまろやかさを掛け合わせた一品です。ひと口目からドドンと広がるなめらかなチーズプリンに、甘酸っぱいアプリコットソースを合わせることで、重たくなりすぎず、思いのほか爽やかな後味に仕上げました。気づけばスプーンが止まらなくなる、背徳感すら楽しめる味わいが特長です。

「思う存分PABLOを味わいたい！」

そんな想いに応える、大満足の大容量チーズスイーツです。

逆さまにチャレンジ♪商品概要

商品名：ドドンとチーズプリン

価格：358円（税抜）

発売日：2025年12月21日(日)以降順次

販売店舗：全国のドン・キホーテ系列店

※販売開始時期・取扱状況は店舗により異なる場合がございます。

販売者：株式会社ワンダーチルディア

PABLO監修「ドドンとチーズプリン」PABLO(パブロ)とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。

唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。

まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！

PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000（10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい）

ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)