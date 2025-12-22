関西圏スーパー 徹底研究 オンラインセミナー1月26日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年1月26日開催 関西圏スーパー徹底研究セミナー

ロピアやオーケーストアなど、話題の食品スーパーが進出するほか、隣接する中部、北陸、中国地方からも小売業が進出していつ関西圏。

なぜ、関西圏に注目が集まるのか。

その理由も踏まえて、現状の競争環境について解説いたします。

■新興勢力の現状、今後の競争の行方

関西圏における進出企業を大きく4つに分類しながら、新興勢力の出店状況や重点カテゴリー、採用商品の特徴などをお伝えします。

（大阪地盤勢力や関西圏内勢、新興勢力、イオン系）

昭和47年東京都墨田区生まれ。平成７年中央大学商学部を卒業後、大手食品スーパーに入社。平成13年中小企業診断士登録と同時に独立開業。

食品スーパーを始め、小売業・サービス業の売り場づくり、販売革新のアドバイスをおこなっているほか、近年ではその豊富な知識・経験を活かし、メーカー営業の強化支援も精力的に行っている。

日経ＭＪ、商業界などに連載記事を持つ。

セミナープログラム：

１．関西圏をめぐる現状

１) 関西に進出が続く理由 ：関西圏の魅力とは？

２）各勢力の概要整理：数字で見る勢力図

１.地場スーパー（万代やライフ、関西FMなどの大阪地盤企業）

２.関西圏有力スーパー（平和堂、オークワなど）

３.新興勢力（ロピア、オーケー、バローなど）

４.イオン系

３）各勢力、各社の主な政策やオペレーションの基本スタイル、利益構造の特徴

４）超激戦エリア「香里園」での競争環境

※ロピア、バロー、平和堂などが超至近距離で営業中

２．注目される新興勢力の動向：品揃えや販促、売場の状況など

１）ロピア

１.出店状況

２.重点カテゴリー・採用商品の特徴

３.出店拡大の影響と課題

２）オーケー

１.出店状況

２.重点カテゴリー・採用商品の特徴

３.出店拡大の影響と課題

３．DXやネットスーパーによる差別化の可能性



４．今後の関西圏における競争環境の変化

１）EDLPの浸透と価格政策の変化：ハイ＆ローとの比較と利用客層分析

２）オーバーストア化の影響：人口減少化での客数と損益確保の方向性

３）台頭するドラッグストア・他業態との競争：フード＆ドラックの影響度

４）新たな競争要因：Eコマース専業、小型店化、専門店化の脅威

５）部門・カテゴリー動向：生鮮や総菜、PB等の売場の違いなど

５．今後の戦略の変化を見極めるポイント

１）各種公表、リリース情報などのチェックポイント

２）店舗、売場のどこを見ると変化に気づきやすいか

６．まとめ：今後の関西圏の競争環境はどうなるか？！

開催概要：

開催日時2026年1月26日（月）13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

