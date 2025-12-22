【リサマリ】2026年春夏コレクション「Enjoy yourself」のルックビジュアルを一挙公開

株式会社ケーズウェイ

ランジェリーブランドのリサマリ（Risa Magli）は2025年12月24日（水）クリスマスイヴより、全国直営店舗にて2026年春夏コレクションカタログの配布を開始いたします。

リサマリの魅力溢れる２ブランドそれぞれのコレクションはレースやアップリケ、カラーリングなど細部までこだわり、適度なトレンドを取り入れ、可愛らしさと女性らしさを表現した「リサマリ」、上品な素材と少しの非日常を感じる美しいカラー、高級感とエレガントなレースで美しさを演出「レーヌ」の２つのブランドで構成されています。

メインルック（リサマリ）：シリーズ名はアンチェ カラフルな印象に仕上げたレースに注目

■リサマリ：マーメイドプリンセスをイメージしたアンチェ

注目度の高い表紙を飾るのは新しいリサマリの世界観を象徴するシリーズです。

海の中の水疱をイメージに、リサマリが得意とする、お花モチーフは使用せず、円形の柄で立体感を持たせ、カラフルな印象に仕上げたレースが注目のポイントとなります。さらに、レースの印象を背景で表現しました。カタログで水疱は海のカラーと統一されたバルーンで表現され、小物は海のイメージを大切にし、透明感や煌めきを意識しています。ヘアーアクセサリーも球体に拘り、円いチュールや、透明感のあるビーズなどやヒトデをあしらいました。

アンチェ：ブラジャー \3,850～4,510 リボンショーツ\2,530（すべて税込価格）アンチェ：カップ付キャミソール \6,160 タップパンツ \3,740（すべて税込価格）

■リサマリ：ロマンチックな世界観を代表する２シリーズ

・「アント―ニアシリーズ」は、ユニコーンやバンビなどが雲の中で踊るロマンチックな夢の世界をイメージしています。キラキラと降り注ぐ星や鮮やかな虹が織りなすレースは、まるで夢の中にいるかのような可愛らしを演出します。カタログでは背景に雲をリアルにアレンジし印象的に仕上げました。

・「コリアナシリーズ」はティンカーベルをイメージにしたレースを使用し、オーロラ糸やマルチ糸を織り交ぜることで、妖精の光の粒子が放つ幻想的な輝きを表現しています。

身につける人に夢を与え、まるで魔法にかけられたような軽やかさと夢の世界を演出します。

自由な世界観と可愛らしさを詰め込んだだリサマリシリーズを春夏コレクションをお楽しみください。

アント―二ア：カップ付きキャミソール \6,160 タップパンツ \3,740 ランジェリーポーチ \5,830 （すべて税込価格）アント―二ア：カップ付きマキシワンピース 8,800 （税込価格）コリンナ：ブラジャー \3,850～\4,510 Tバック \2,640 （すべて税込価格）コリンナ：カップ付きスリップ \7,370 （税込価格）レーヌの表紙を飾るのは華やかで洗練されたイメージのマルㇾーンメインルック（リサマリ）：シリーズ名 マルㇾーン 王妃のようなエレガントさの中にボタニカルな要素を取り入れています。

■レーヌ：マルㇾーン

花言葉は「精神の美」であるクレマチスをモチーフにした、華やかで洗練されたシリーズです。

花びらやスカラには繊細なラメがきらめき、動くたびに上品な輝きを演出し、内面の輝きと調和することで、上品で優雅な女性らしさを引き立てます。

マルㇾーン：ブラジャー \5,170～\5,830 レースショーツ：\3,190 （すべて税込価格）マルㇾーン：スリップ \9,790 （税込価格）

■レーヌ：細部にまでこだわり抜いた装飾が身につけるたびに特別な気分へと誘う2シリーズ

・満開の花々を束ねたブーケをモチーフにした、ロマンティックなデザインの「ダニエラシリーズ」。インケミ手法でスカラをリボン柄で表現し、ベースにはレーシーなお花が可憐に咲きほこった、美しさが織りなすこだわりのディテールが魅力です。

・「アルベルタシリーズ」は優雅なアンティークの世界から生み出された、愛の言葉が散らばめられたコレクションです。「Un bisou doux sur ta joue」 あなたの頬に優しいキスを…「Amour」愛…「 Bisou」キス…ひとつひとつの言葉が、身に着ける人にそっと寄り添います。

ダニエラ：ブラジャー \5,170～\5,830 リボンショーツ \3,190（すべて税込価格）ダニエラ：キャミソール \8,800 タップパンツ \5,060 （すべて税込価格）アルベルタ：ブラジャー \5,170～\5,830 レースショーツ \3,190（すべて税込価格）アルベルタ：カップ付スリップ \9,790 （税込価格）世界観を詰め込んだ豪華なカタログをお客様へのギフトに

年2回、毎シーズン、チーフデザイナーのリサを中心にクリエイティブしているカタログです。春夏コレクションの全シリーズやアイテム、機能性、価格、カラーなどを掲載しています。

お花は全て生花を使用し、家具、小物、レースの種類の細部まで世界観を統一し、モデルのヘアアクセサリーは毎回セットやモデルさんの雰囲気に合わせてアレンジしております。

特別感のあるカタログを是非店頭でお受け取りください。

YouTuber兼下着のインフルエンサー「下着の魔法使いちーちょろすさん」のカタログインスタLIVE開催いたします！

2026年新作コレクションとカタログについて、リサマリファンの皆様と語り合うインスタLIVEを実施いたします。

■日程：2025年12月29日（月） 22:00~配信予定

■配信アカウント：https://www.instagram.com/chiichoro/

