アニメ『しゃばけ』のトレーディングアクリルカード、トレーディング場面写角丸スクエア缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『しゃばけ』の商品7種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ『しゃばけ』の商品の受注を12月11日（木）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1652?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディングアクリルカード







一太郎、仁吉、佐助、屏風のぞき、鳴家、栄吉、鈴彦姫、獺、野寺坊、ふらり火の立ち絵をアクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）60×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング場面写角丸スクエア缶バッジ







一太郎、仁吉、佐助、屏風のぞき、鳴家、鈴彦姫、栄吉の印象的なシーンを角丸スクエア缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）60×40mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写ブロマイド3枚セット







一太郎、仁吉、佐助、屏風のぞき、鳴家、鈴彦姫、栄吉、野寺坊、獺、ふらり火の印象的なシーンをブロマイド3枚セットに仕上げました。
フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)


種類　：全30種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼鳴家戯画 トレーナー







鳴家のイラストをトレーナーに仕上げました。
部屋着としてはもちろん、ちょっとした外出の1枚まで幅広くお使いいただけます。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：\7,678(税込)


サイズ：メンズ XS、S、M、L、XL、XXL


　　　　レディース M、L、XL、XXL、XXXL


素材　：綿100%




▼鳴家戯画 スウェットパンツ







鳴家のイラストをスウェットパンツに仕上げました。
肌触りの良いスウェット生地で、シーズンを問わないデイリーウェアとしてお使いいただけます。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：\6,028(税込)


サイズ：ユニセックス XS、S、M、L、XL、XXL


素材　：本体：ポリエステル80%、綿20%　リブ：ポリエステル63%、綿34%、ポリウレタン3%




▼長崎屋 帆前掛け







長崎屋の屋号と店名を帆前掛けに仕上げました。
丁寧に織られた生地は、両端に縫製のないこだわりの素材を使用しております。
エプロンとしてだけではなく、キャンプやアウトドアシーンで服や腰の保護としてもご活用ください。

稀にネップという糸をつなぎ合わせるときにできる結び目のかたまりがあるものがございます｡
生地不良ではなく帆前掛け生地の特徴ですのでご了承いただけますと幸いです。



※一定数量に達し次第、予約受付を終了する可能性がございます。



▽仕様


価格　：\5,478(税込)


サイズ：（約）前中心丈63×身幅47×腰紐240cm


素材　：綿60%レーヨン40%※ 腰紐部分　ポリエステル80%､アクリル18%､その他(綿など)2%




▼集合 アクリルジオラマ







一太郎、仁吉、佐助のイラスト、長崎屋の屋号をアクリルジオラマに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,850(税込)


サイズ：本体：（約）23×18cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




(C)畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会