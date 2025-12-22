コスモスイニシア、高校生ビジネスコンテスト「マイナビキャリア甲子園」に初協賛(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、2025年度開催の第12回「マイナビキャリア甲子園」に協賛企業として参画します。当社の本大会への協賛は今回が初となります。全国の高校生が企業の課題に挑むキャリア教育プログラムにおいて、当社は不動産・空間領域の知見を活かし、次世代の挑戦を後押ししてまいります。

■ 参画の背景

当社はミッション「Next GOOD（ネクストグッド）-お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。-」のもと、「住まう」「働く」「遊ぶ」の各領域で都市環境をプロデュースし、新しい価値の創出に取り組んでいます。また、「次世代を担う若者や子どもが健やかに成長できる都市環境づくり」を持続的な企業成長に向けて重点的に取り組む課題（マテリアリティ）の1つに掲げ、当期純利益の2％程度を投資予算枠とし、さまざまな取り組みを行っています。今回の「マイナビキャリア甲子園」への協賛を通じて、次世代の挑戦を後押しするとともに、若い世代とともに“10年後の新しいあたりまえ”を描き、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■ テーマ

第12回マイナビキャリア甲子園の大会テーマは「Borderless Age」。

当社はBreakthrough部門にて以下のテーマに対する高校生の取り組みを期待しています。

「住まう」「働く」「遊ぶ」の領域における社会の変化やニーズの多様化をとらえ、コスモスイニシアの事業や技術を生かした“10年後の新しいあたりまえ”となるアイデアを提案せよ



■ マイナビキャリア甲子園について

「マイナビキャリア甲子園」は、全国の高校生を対象とした日本最大級のビジネスコンテストです。企業が提示するテーマに対して、高校生がチームでアイデアを考え、プレゼンテーションを行うことで、社会課題の理解や課題解決力を育むキャリア教育プログラムです。参加チームは複数の審査ステージを通過しながら、各協賛企業の代表の座を目指します。最終的には、企業ごとに選ばれた代表チームが決勝の舞台に集結し、それぞれの提案を披露し合い、優勝を競います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2520_1_4d5f506f33c785f8a095a029c9a361ff.jpg?v=202512220322 ]



■ 当社からのメッセージ

マイナビキャリア甲子園公式サイトに当社からのメッセージ・インタビューが掲載されています。

ぜひご覧ください。

