【小松市】息を呑む大迫力の相撲を間近で体感！「令和8年春巡業　大相撲小松場所　観覧チケット」がふるさと納税返礼品に初登場！

「大相撲小松場所」について

小松市

小松市（市長：宮橋勝栄）は、吉本興業株式会社とグループ会社の株式会社LIVE FORWARDが、2026年4月7日（火）小松市・末広体育館（義経アリーナ）にて開催する「令和8年春巡業 大相撲小松場所」の観覧チケットをふるさと納税の返礼品として提供することとなりましたのでお知らせいたします。

当日は横綱 豊昇龍、地元・石川県河北郡津幡町出身の横綱 大の里、大関 琴桜をはじめ、約200名の力士が参加する予定です。小松市での開催は、2018年以来、7年ぶりとなります。

大相撲小松場所では、力士たちの熱い取組を間近でご覧いただけるだけでなく、相撲の禁じ手をコミカルに実演する「初切（しょっきり）」、力士が唄う「相撲甚句（すもうじんく）」の披露の他、地元のキッチンカーが多数出店するなど、各種イベントを実施します。

ふるさと納税 返礼品概要

内容：令和８年春巡業 大相撲 小松場所 観覧チケット

寄附額：36,000円

・2FスタンドA席 電子チケット（チケットぴあ）(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/6902597?srsltid=AfmBOopdgVaLxu4uB6mYUjPHDrac6Qb0AXOV38uHO-1ZLtI6ro7Csp3w)

寄附額：28,000円（2FスタンドB席）

・2FスタンドB席 電子チケット（チケットぴあ）(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/6902598?product-detail_recommend)

・2FスタンドB席 紙チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/6793971?product-detail_watched)

提供方法：主要ふるさと納税ポータルサイト（ふるさと生活・ふるさとチョイス等）

・ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/21571)

・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/6793971?query_id=da046922-7b9d-4e09-ae0f-86c5c15db00c&ss_request_id=9613361b-7320-4d2d-ad94-165262de869e&srsltid=AfmBOoqxStEClgKgDM7wcpROj53QIM4yxOUqVBOkYoIpYCiLEQQVox9q)

・楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f172031-komatsu/028021/)

興行概要

日時：2026年4月7日（火）

場所：末広体育館（義経アリーナ）石川県小松市末広町72番地

【興行内容】

9:00 開場 公開稽古

序二段・三段目・幕下取組

相撲甚句 初切 櫓太鼓打分

髪結実演

横綱綱締実演 幕内・横綱土俵入り

幕内取組 弓取式

14:30 打ち出し（終了）

巡業参加者

横綱 豊昇龍、横綱 大の里、大関 琴桜をはじめ約200名

※参加者は変更になる場合がございます。

ふるさと納税の使い道

みなさまからお寄せいただいた寄附金は「小松を明るく、にぎやかに！」を合言葉に、未来志向で新しいまちづくりの実現に向けて、下記コースの各事業に活用させていただきます。

ふるさとこまつ応援寄附金（ふるさと納税）(https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1074/furusatokomatsu/2085.html)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126983/table/33_1_fe6fc430f0bdc5af5d3559af73a4c2a5.jpg?v=202512220322 ]