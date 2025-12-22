佐川急便を中核とするSGホールディングスグループにおいてIT統括事業を担うSGシステム株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：丸山信二）は、AIを活用したOCR（Optical Character Recognition：光学的文字認識）プラットフォームサービス「Biz-AI×OCR」※1において、給与支払報告書（以下「給報」）を対象とした読み取りサービスのバージョンを刷新し、2025年12月より提供を開始しました。なお、「Biz-AI×OCR」の給報向けサービスは、株式会社東京商工リサーチによる調査で、2024年1月～12月の給報（個人別明細書）の利用枚数において国内No.1を獲得※2しています。

最新版では、新レイアウトへの対応、読み取り項目の拡大、仕分けエンジンの刷新など、精度・機能・ユーザビリティを大幅に改善し、自治体やビジネスプロセスアウトソーシングベンダー（以下「BPO事業者」）のさらなる業務効率化を支援します。

■サービス提供の背景

給報は、住民税算出のため、事業者が従業員に支払った給与額を毎年1月末までに自治体へ報告する書類です。地方税ポータルシステム「eLTAX」により電子化が促進されているものの、2024年度の給報における利用率は69.7％※3にとどまっています（給与所得者は約6,077万人※4）。

さらに、給報は自治体や提出する事業者によってフォーマットが異なる非定型帳票であり、「仕切り紙」「総括表」「個人別明細書」など複数帳票で構成されるため、AI-OCR化が難しい領域です。このため、自治体や業務委託先のBPO事業者では、特定期間に集中するデータ入力の負荷が課題となっています。

こうした課題を解決するため、SGシステムはフューチャーアーキテクトと共同で、独自のAI-OCRエンジンとアルゴリズムを組み合わせた給報向けサービスを開発し、2021年1月に提供を開始しました。以降、継続的なバージョンアップを重ね、近年は自治体での直接採用も広がり、2024年度の利用実績は320万枚を突破しました。

■「Biz-AI×OCR」給報読み取りサービス 最新版の特長

1．令和8年様式への対応と高精度認識

今期から適用される給報の新レイアウトに対応しました。通常の帳票画像だけでなく、縦横のノイズや印字のズレ、文字の薄さ、台紙貼付など、さまざまな状態を想定して10万パターンを超えるテストを実施しました。これにより、高い認識率を維持しています。

2．読み取り項目の拡大

OCR対象項目を大幅に拡充しました。個人別明細書は新レイアウトで追加された項目に加え、新たに「摘要欄」に対応し、合計123項目に拡大しました。総括表も合計9項目に対応し、給報全体で132項目の読み取りを実現しています。

総括表（左）と個人別明細書（右）。緑の網掛けは、今回新たにOCR対応した項目

3．仕分けエンジンの刷新で「仕切り紙」にも対応 主要帳票の一括仕分けエンジンを刷新しました。これにより、従来対応していた個人別明細書と総括表に加え、「仕切り紙」の自動判定が可能になりました。さらに、個人別明細書では「特別徴収」「普通徴収」の仕分けにも対応し、全体の仕分け精度が大幅に向上しています。

給報の仕分けイメージ

4．個人明細書と総括表の読み取り精度向上

個人別明細書は、発生頻度が高い項目や従来精度が低かった項目を中心にAI-OCRエンジンを改良し、OCR読み取りエラーを前年比で20.4％削減※5しました。平均読み取り精度※6は99.2％に向上しています。一方、昨年新たに対応した総括表は、非定型エンジンとAI-OCRエンジンを刷新しました。これにより、読み取りエラーを51.3％削減※7し、業務効率化に大きく寄与します。

5．ユーザビリティと動作環境の改善 画面を刷新し、より簡単な操作で読み取りが可能になりました。要望の多かった「結果確認画面」を標準搭載し、 AIが読み取りに自信のない項目や、読み取りができなかった項目のみを確認できるため、確認作業の時間を大幅に削減します。さらに、動作環境を従来の Linuxに加えて Windowsにも対応し、インストール手順を簡素化して事前セットアップの効率化を実現しています。

AIが読み取りに自信のない項目や未読項目の表示方法を改善し、より確認しやすいエントリー画面へ刷新

SGシステムは今後も、「Biz-AI×OCR」の提供を通じて自治体やBPO事業者の業務省力化を支援するとともに、SG ホールディングスグループで培ってきたIT・デジタル技術のさらなる高度化を図り、DXを進める多様な業界の業務効率化や生産性向上に貢献してまいります。

※1 「Biz-AI×OCR」は、フューチャーアーキテクトが提供する「Future OCR®」のSGシステムにおけるサービス名称です。

「Future OCR®」はフューチャーアーキテクトの登録商標です。

※2 AI-OCRサービス「Biz-AI×OCR」、給与支払報告書（個人別明細書）の利用枚数で国内No.1を獲得

https://www.sg-systems.co.jp/news/20250617/

※3 「総務省eLTAXを通じた電子申告率の推移」（PDF）

https://www.soumu.go.jp/main_content/001024512.pdf

※4 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2024.htm

※5 OCR読み取りエラーは、非定型エンジンの認識ミスによる不読とAI-OCRエンジンの誤読の双方を含む改善率を指します。

※6 平均読み取り精度は、前バージョンのOCR対象項目を対象としています。

※7 非定型・AI-OCR両エンジンの読取りエラーは、※5に加え、非定型エンジンの認識ミスによる不読を含めた改善率を指します。

※8 本リリースに使用した給与支払報告書（総括表、個人別明細書）の画像はすべて「第17号様式」（総務省）（https://www.soumu.go.jp/main_content/001044216.pdf）を加工して作成しています。

出典：総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp）

＜会社概要＞

■SGシステム株式会社

SGシステムは、佐川急便を中核とするSGホールディングスグループの各システムの開発・設計、保守・運用を行うシステムインテグレーション事業を中心に、グループ外のお客さまに対しても、グループ内での物流改善ノウハウを基に物流ITコンサルティングを行う物流IT事業、代金引換サービスなどの金融サービスを行う決済事業、文書のイメージ化やテキストデータ化、コールセンターやバックオフィス業務代行を行うBPO事業を提供しています。

本社：京都市南区上鳥羽角田町25

代表者：代表取締役社長 丸山信二

設立：1983年2月17日

URL：https://www.sg-systems.co.jp

■フューチャーアーキテクト株式会社

本社：東京都品川区大崎1-2-2

代表者：代表取締役社長 谷口友彦

設立：2016年4月1日

事業内容：ITを武器とした課題解決型のコンサルティングサービスの提供

URL：https://www.future.co.jp/architect/