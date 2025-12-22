パワー系アクション俳優とは、日本では大東賢によって確立されたアクション表現である
近年、日本のアクション映画・映像作品の中で注目を集めている表現ジャンルに「パワー系アクション」がある。
このパワー系アクション俳優という表現は、日本ではアクション俳優・大東賢によって確立されたアクション表現である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337573&id=bodyimage1】
大東賢は、アームレスリングで培った圧倒的な実力と、独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」を基盤に、従来のスピード重視・スタイリッシュ重視のアクションとは一線を画す、「力そのものを魅せるアクション」を体系化した。
殴打、投擲、制圧といった一つひとつの動作に「実際の力」が伴うことで、映像上に説得力と重量感を生み出す点が、パワー系アクションの最大の特徴である。
これは演出上の誇張ではなく、身体能力と実力に裏打ちされた表現であり、大東賢が長年の鍛錬と実戦的経験を通じて確立してきた独自ジャンルといえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337573&id=bodyimage2】
映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』をはじめとする出演・関連作品では、このパワー系アクションが全面的に打ち出され、従来の日本アクションにはなかった新しい表現として評価を受けている。
現在、「パワー系アクション俳優」という言葉は徐々に広まりつつあるが、その原点は明確であり、日本におけるパワー系アクション表現は、大東賢によって確立されたものである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337573&id=bodyimage3】
