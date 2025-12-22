SPAIA競馬、サービス開始6周年を迎え7年目へ “ラッキーセブン” の節目に、競馬ファン向けコンテンツをさらに拡充
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下：グラッドキューブ）が運用する競馬情報サービス「 SPAIA競馬 」は、2025年12月18日（木）をもってサービス開始6周年を迎え、7年目に突入いたしました。
SPAIA競馬：https://spaia-keiba.com/
これもひとえに、日頃より SPAIA競馬をご利用いただいているユーザーの皆さまのご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。
7年目となる本年は、「ラッキーセブン」の年。
SPAIA競馬ではこの節目を新たなスタートと位置づけ、競馬ファンの皆さまにより一層愉しみいただけるよう、予想・データ分析・読み物コンテンツのさらなる拡充を進めてまいります。
これまで SPAIA競馬は、独自のデータ分析を強みに、初心者からコアな競馬ファンまで幅広い層に向けて、競馬を「わかりやすく」「愉しめる」情報提供を行ってまいりました。
今後は、これまで以上にコンテンツ量・切り口・体験価値の向上に注力し、競馬の新たな愉しみ方を提案していきます。
引き続き SPAIA競馬は、データとテクノロジーの力で競馬の魅力を最大化し、競馬ファンにとって欠かせない存在を目指してまいります。
今後の展開に、ぜひご期待ください。
■ SPAIA（スパイア）競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AIによる予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■スポーツデータセンター「DRAGON DATA CENTER」
幅広いスポーツデータを保有し AI開発やデータ解析している当社ならではの強みを活かし、
従来のスポーツデータ供給事業とは異なる概念で、BtoB を中心に保有する国内外のデータを提供していく予定です。
今後、スポーツ業界でのデータ分析・データ活用のみならず、
試合におけるチーム戦略や選手のパフォーマンス向上、健康管理の改善など、多くの場面でデータ分析を活用してまいります。
URL：https://dragon-dc.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AIを用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
