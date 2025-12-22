世界の航法衛星システム市場: 2031年には5,583億米ドル、年平均成長率9.5％での成長
新たに発表されたレポートによると、世界の航法衛星システム（GNSS）市場は、2022年から2031年までに2,467億米ドルから5,583億米ドルへと急成長すると予測されています。予測期間である2023年から2031年の間に、年平均成長率（CAGR）は9.5％に達すると見込まれています。この成長は、地球規模での位置情報サービスとリアルタイムでのタイミングの重要性が増す中で、航法衛星システムの需要が急増することによるものです。特に、ガリレオ、GPS、北斗といった衛星システムの進化と普及により、さまざまな産業で新たなビジネスチャンスが生まれることが期待されています。
航法衛星システムとは？
航法衛星システム（GNSS）とは、地球上の任意の場所で位置情報、時刻データ、航法情報を提供するために衛星信号を送信する衛星群を指します。GNSSは、これらの衛星システムが提供する高精度な測位サービスを活用することで、ユーザーにリアルタイムでの位置情報を提供する技術です。これらの衛星システムには、米国のGPS（グローバル・ポジショニング・システム）、欧州のガリレオ、中国の北斗、ロシアのグロナスなどが含まれます。
GNSS技術は、世界中のさまざまな産業で広く利用されており、特に自動運転車、農業、航空、物流、さらにはスマートフォンなど、日常生活に欠かせない技術として急速に普及しています。これらのシステムは、位置情報を高精度で提供するため、各分野における効率化やサービスの質の向上を実現しています。
成長の推進要因
GNSS市場の急成長を後押ししている主な要因には、次のいくつかが挙げられます。まず第一に、位置情報を利用したサービスの需要の増加があります。自動運転車やドローン技術の発展により、GNSS技術の精度がさらに重要になっています。これらのテクノロジーは、GNSSを用いて正確な位置情報を取得し、効率的で安全な運行を実現するために依存しています。
次に、インターネット・オブ・シングス（IoT）の普及があります。IoTデバイスの多くは位置情報を必要とし、GNSS技術を通じてデバイス間の通信とデータ収集を行っています。これにより、スマートシティやスマート農業、物流業界などの分野で新たなビジネスチャンスが生まれています。
さらに、商業衛星の技術向上も市場成長を加速しています。衛星の低コスト化とその性能向上により、衛星通信や測位サービスがより広範囲に利用可能となり、従来のインフラに依存しない新しいサービスの展開が進んでいます。
主要な企業:
● Hemisphere GNSS
● Trimble Inc.
● Broadcom Inc.
● Qualcomm Inc
● STMicroelectronics
● Topcon Corporation
● SkyTraq Technology Inc.
● L3 Harris Corporation
● Garmin Ltd
● Raytheon Technologies Corp.
● Furuno Electric
地域別の市場動向
地域ごとの市場動向を見てみると、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域が主な市場を形成しています。特に、アメリカ合衆国はGPS技術を提供する最大のプレーヤーであり、世界のGNSS市場で重要な地位を占めています。欧州は、ガリレオシステムの導入により、精度と信頼性が高い位置情報サービスを提供し、同地域の産業にも大きな影響を与えています。
