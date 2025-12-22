中国・深セン、2025年12月20日 /PRNewswire/ -SINEXCEL（300693.SZ）は、Brandon Hall GroupのExcellence in Action Awards™において表彰され、昇進および後継者育成部門でシルバー賞、多様性・公平性・包括性部門でブロンズ賞を受賞しました。

2025年のBrandon Hall Group Excellence in Action Awards™は、従業員のエンゲージメント向上に卓越した取り組みを行い、人を中心とした企業文化の醸成に貢献している組織を表彰するものです。提出された応募作品のうち、約20％が受賞しました。すべての応募作品は、270名の独立した業界上級専門家およびアナリストによる審査パネルによって厳密に評価され、プログラムの取り組み内容、測定可能な成果、主要業績指標、従業員の声など、明確に定められた基準に基づいて審査されました。



SINEXCEL、ブランドン・ホール・グループのExcellence in Action Awardsで銀賞と銅賞を受賞



透明性のある人材育成のための昇進および後継者育成

将来のリーダーを育成し、明確な昇進の道筋を作る組織の能力を評価する部門において、SINEXCELは包括的な人材の獲得・活用・育成・定着のフレームワークにより、シルバー賞を受賞しました。

SINEXCELは、卒業生向けの「宏毅（Hongyi）プラン」から上級管理職向けの「トゥルー・エグゼクティブ（True Executive）シリーズ」まで、階層別のリーダーシップ育成施策を実施しました。この戦略により、部署長ポジションの44%が社内育成人材によって占められるなど、測定可能な成果が得られています。この取り組みは、ドイツなどの海外拠点に有能な社内リーダーを配置する上でも重要な役割を果たしています。

より人間中心の職場環境のための多様性、公平性、包摂性（DEI）

従業員の実体験の真実性や、従業員の声を重視する組織の能力が評価され、ブロンズ賞は、企業統治にDEIを統合し、具体的な包括的施策を実践しているSINEXCELの取り組みを称えるものです。

SINEXCELの取締役会は女性の比率が37.5%を占めており、業界平均を大きく上回っています。SINEXCELは、経営陣の評価にESG指標を組み込み、「同一労働同一賃金」の透明な方針を徹底することで、DEIを単なる概念からイノベーションと組織の強靭性を促進する中核的な経営課題へと確実に変革しました。

この受賞は、SINEXCELの人を中心とした企業文化を裏付けるものです。誠実さ、真心、長期的視点というコアバリューに基づき、SINEXCELは今後も従業員の幸福と包括的な成長を最優先し、持続可能なグローバル展開を推進するとともに、エネルギーの自由を実現していきます。

SINEXCELについて

2007年に設立されたSINEXCELは、エネルギー貯蔵、EV充電、電力品質ソリューションのパイオニアです。12GWの設置済み蓄電容量、14万台のEV充電器、ほぼ2,000万アンペアのAHFを展開するSINEXCELは、EVE EnergyやSchneider Electricなどの業界リーダーと提携し、エネルギーの自由を実現しています。

