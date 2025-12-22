世界の家庭用ボイラー市場：2031年には124億米ドルに成長、年平均成長率5.2%
新たに発表されたPanorama Data Insightsのレポートによると、世界の家庭用ボイラー市場は、2022年から2031年の間に79億米ドルから124億米ドルへの収益増加が見込まれています。この市場は、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測され、家庭用暖房や給湯の分野で重要な役割を果たし続けると考えられています。本記事では、この市場の成長要因や主要な動向を分析し、未来に向けた展望を提供します。
家庭用ボイラー市場の基本概要
家庭用ボイラーは、住宅の暖房や給湯に使用される重要な設備であり、その機能性は日常生活において欠かせません。家庭用ボイラーシステムは、温水ボイラーシステムとして、主に天然ガスを燃料として使用し、住宅に必要な熱エネルギーを供給します。最近では、環境に優しいエネルギー源や高効率技術の採用が進み、家庭用ボイラーの市場は大きな変化を遂げています。これにより、家庭用ボイラーは単なる暖房装置を超えて、エネルギー効率と環境配慮を重視した新しい形態へと進化しています。
市場成長の要因
家庭用ボイラー市場の成長を支える要因は多岐にわたりますが、特に重要なポイントは次の通りです。
1. エネルギー効率の向上
近年、エネルギー効率の向上に対する需要が高まっています。家庭用ボイラーは、省エネルギー型の技術を採用することで、消費エネルギーの削減とコスト削減を実現できます。特に、燃焼効率が高いボイラーや、最新のスマートテクノロジーを搭載したシステムは、家庭でのエネルギー消費を最適化し、環境負荷の軽減にも貢献しています。このようなボイラーシステムは、特にエネルギーコストが高騰している現代において、非常に高い需要があります。
2. 環境規制の強化
温室効果ガスの排出削減を目指す国際的な取り組みが強化される中、家庭用ボイラー市場にも影響を与えています。多くの国では、エネルギー効率の良い製品を推奨し、低炭素化を進める政策を導入しています。例えば、欧州連合（EU）では、エネルギー効率に優れた製品の導入を義務づける規制が進んでおり、家庭用ボイラーにもその影響が及んでいます。このような規制強化が市場に与える影響は大きく、環境に優しいボイラーの需要が急増しています。
3. 都市化と冷暖房の需要の増加
都市化が進むにつれて、暖房や給湯に対する需要も増加しています。特に寒冷地では、冬季の暖房需要が高いため、高効率な家庭用ボイラーが必要不可欠です。都市部の住宅や新しい住宅開発において、効率的な暖房システムの導入が進んでおり、これが家庭用ボイラー市場の成長を促進しています。
主要な企業:
● Noritz Corporation
● Ariston Thermo S.p.A
● Ferroli S.p.A
● Burnham Holdings
● Lennox International
● Slant/Fin Corporation
● SPX Corporation
● Robert Bosch GmbH
● Bradford White Corporation
● Viessmann Manufacturing Company Inc.
市場の技術的進展
家庭用ボイラー市場では、技術的な進展が重要な役割を果たしています。以下は、最近の技術革新のいくつかです。
