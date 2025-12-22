12月24日（水）正午より「GHRアカデミー無料説明会」をオンライン開催 グローバル人事の学びと資格の“最適ルート”を90分で解説（日本語・英語対応） 一般社団法人 人事資格認定機構（HRAI）
一般社団法人 人事資格認定機構（HRAI）（代表：華園ふみ江）は、2025年12月24日（水）12:00-13:30（JST）に、オンライン（Zoom）にて「GHRアカデミー無料説明会」を開催します。本説明会では、グローバル人事に必要な知識を体系化したGHRアカデミー（GHR-Academy）の全体像と、段階的に取得できるグローバル人事資格（GHR-BasicT／GHR-Professional／GHR-ProAdvance）の学習・認定ステップ、ならびに現場での実務活用のポイントを解説します。
■GHRアカデミー（GHR-Academy）とは
GHRアカデミーは、初級～中級～上級の「人事国際教育プログラム」を軸に、段階的に取得できるグローバル人事資格（GHR-Basic／GHR-Professional／GHR-ProAdvance）を提供する、学びと資格認定の総合プラットフォームです。プログラムは日本語・英語・バイリンガルで提供し、専門トラックとして ピープルアナリティクス およびグローバル HRビジネスパートナー のプログラム・と資格も用意しています。
■世界人事会議（Global HR Conference in Japan）との連動
HRAIは「人事で繋ぐ、日本と世界」を掲げ、国際的な知見と実務を共有する場として 世界人事会議（Global HR Conference in Japan） を開催しています。直近では 2025年11月に東京の会場で「第三回世界人事会議（25GHR Tokyo）」を３日間にわたって主催し、AI／DE&I／HR DXを軸に人的資本経営と人事の未来を議論しました。こうした国際カンファレンスで得られる最新論点や実務知見も、GHRアカデミーの学習設計・教材に反映しています。
■開催背景
国境を越えた人財獲得、AI活用、DE&I、HR DXなど、グローバル経営を支える人事の役割は拡大しています。一方で、必要な知識・用語・実務設計を「どこから、どう学ぶか」が不明確なまま、個別テーマの学習に分散しがちです。HRAIは「人事で繋ぐ、日本と世界」を軸に、People-First × Data-Drivenの思想のもと、人的資本経営を推進するグローバル人事人財の育成に取り組んでいます。本説明会は、その入口として、学びの全体像と最適なスタート地点を明確化する機会です。
■無料説明会の概要
・イベント名：GHRアカデミー無料説明会 グローバル人事に必要なこと、あなたはどこから始める？
・日時：2025年12月24日（水）12:00-13:30（JST）
・形式：オンライン（Zoom）
・言語：日本語・英語（バイリンガル）
・対象：グローバル人事に関心のある方（未受講の方も歓迎）
・参加費：無料（事前申込制）
■当日アジェンダ（予定）
1. グローバル人事の「いま」：AI／DE&I／HR DXと人的資本経営
2. GHRアカデミー全体像：グローバル人事 基礎～中級～上級のラーニングパスの設計
3. 資格ステップ：GHR-Basic → GHR-Professional → GHR-ProAdvance
4. 専門トラック：ピープルアナリティクス／グローバルHRビジネスパートナー の学びと資格
5. Q&A：受講の進め方、レベル選択、活用の仕方
■主催者コメント
HRAI代表理事 華園ふみ江：
「AIとDE&Iが人事の必修科目”となった今、重要なのはツールの使い方ではなく、人が最終判断を担う設計思想と、意思決定の質を高める体系的な知識です。本説明会では、学びと資格を“点”ではなく“線”としてつなぎ、皆さまが最短で成果につながるスタートを切れるよう整理してお伝えします。」
■無料説明会 申込（Registration / Ticket）
https://www.ghrjapan.org/event-details/freeinformationsession202512
■関連リンク（プログラム／会員制度）
・GHR-P 人事国際教育プログラム（Global HR Education Program）：https://www.ghrjapan.org/ghrp
・GHR-CONNECTION（会員制度）：https://www.ghrjapan.org/ghrc
・HRAI公式サイト：https://hr-ai.org/
■本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 人事資格認定機構（HRAI）事務局
E-mail：info@hr-ai.org
Web：https://hr-ai.org
