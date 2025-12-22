帰省で見えた“実家の課題” 年明け1週間で整理すべき3つのポイントをチェックリスト化し無料公開 ― 実家が空き家になる前に ―
idea株式会社（所在地：東京都、代表取締役：清野秀之）が運営する「空き家あんしん相談室」は、年末年始の帰省をきっかけに実家の将来に不安を感じた人に向け、年明け最初の1週間で整理すべき3つのポイントをまとめた書き込み式チェックリストを無料公開しました。
年末年始の帰省中、「親が思った以上に弱っていた」「家の管理が追いついていなかった」「家族間で実家の話が噛み合わなかった」といった“気づき”を得たものの、帰省後に日常へ戻ると、そのまま何も手を付けられなくなるケースは少なくありません。
実家はまだ空き家ではなくても、こうした状態を放置することで、将来的に「名義が分からない」「家族の意思が揃わない」「建物の劣化が進む」といった問題が重なり、いわゆる「空き家予備軍」へと移行していくことがあります。
今回公開したチェックリストでは、帰省後の初動として多くの人がつまずきやすいポイントを、年明け1週間で無理なく整理できる形にまとめています。
チェックリストで確認できる主な内容は、次の3点です。
・実家の名義や登記状況を把握するために、まず何を確認すべきか
・兄弟姉妹など関係者と、どの情報をどの順番で共有しておくべきか
・実家の現状を客観的に把握するために、最低限そろえておきたい写真や情報
これらは、放置すると後から大きな負担になりやすい一方で、初動自体は難しい手続きや専門知識を必要としない内容です。帰省中に気づいた違和感を、そのままにしないための「最初の整理」に特化しています。
本チェックリストは、書き込み式で自分の状況を整理できる構成となっており、空き家を今すぐ売る、貸すといった判断を迫るものではありません。あくまで、実家の将来について考え始めるための土台として利用できます。
チェックリストは、「空き家あんしん相談室」の公式LINEに登録することで、無料で受け取ることができます。
無料チェックリスト概要
名称：空き家はじめの3ステップ チェックリスト
形式：書き込み式PDF
内容：帰省後に整理すべき名義・家族・実家状況の3ステップ
入手方法：公式LINE登録後に配布
チェックリスト配布ページ
https://www.akiya-anshin.com/checklist?utm_source=press&utm_medium=dreamnews&utm_campaign=series3&utm_content=after_homecoming
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：清野秀之
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
事業内容：空き家相談・相続支援・不動産売買サポート
URL：https://www.i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
年末年始の帰省中、「親が思った以上に弱っていた」「家の管理が追いついていなかった」「家族間で実家の話が噛み合わなかった」といった“気づき”を得たものの、帰省後に日常へ戻ると、そのまま何も手を付けられなくなるケースは少なくありません。
実家はまだ空き家ではなくても、こうした状態を放置することで、将来的に「名義が分からない」「家族の意思が揃わない」「建物の劣化が進む」といった問題が重なり、いわゆる「空き家予備軍」へと移行していくことがあります。
今回公開したチェックリストでは、帰省後の初動として多くの人がつまずきやすいポイントを、年明け1週間で無理なく整理できる形にまとめています。
チェックリストで確認できる主な内容は、次の3点です。
・実家の名義や登記状況を把握するために、まず何を確認すべきか
・兄弟姉妹など関係者と、どの情報をどの順番で共有しておくべきか
・実家の現状を客観的に把握するために、最低限そろえておきたい写真や情報
これらは、放置すると後から大きな負担になりやすい一方で、初動自体は難しい手続きや専門知識を必要としない内容です。帰省中に気づいた違和感を、そのままにしないための「最初の整理」に特化しています。
本チェックリストは、書き込み式で自分の状況を整理できる構成となっており、空き家を今すぐ売る、貸すといった判断を迫るものではありません。あくまで、実家の将来について考え始めるための土台として利用できます。
チェックリストは、「空き家あんしん相談室」の公式LINEに登録することで、無料で受け取ることができます。
無料チェックリスト概要
名称：空き家はじめの3ステップ チェックリスト
形式：書き込み式PDF
内容：帰省後に整理すべき名義・家族・実家状況の3ステップ
入手方法：公式LINE登録後に配布
チェックリスト配布ページ
https://www.akiya-anshin.com/checklist?utm_source=press&utm_medium=dreamnews&utm_campaign=series3&utm_content=after_homecoming
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：清野秀之
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
事業内容：空き家相談・相続支援・不動産売買サポート
URL：https://www.i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ