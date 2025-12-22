リヤカー専門店リヤカーの森、今年も全国100以上の地方自治体に導入 価格改定の可能性を見据えた大幅値下げセールを実施中
折りたたみアルミリヤカー専門店リヤカーの森は、2025年も全国100以上の地方自治体・公共団体にリヤカーが導入された実績を背景に、現在、全商品のセールを実施しております。
本セールは、原材料費や物流コストの上昇など、近年の市場環境を踏まえ、将来的に価格改定を行う可能性があることを見据えたものです。
なお、現時点で価格改定は確定しておらず、あくまで検討段階であることをご理解ください。
防災・地域活動を支える専門店品質が高評価
リヤカー専門店リヤカーの森は、日本で唯一の折りたたみアルミリヤカーに特化した専門店として、10年以上にわたり製品企画・販売を行ってきました。
近年では、防災意識の高まりを背景に、
・地方自治体
・消防団
・町内会
・学校・大学
・公共施設
などでの導入が増加しており、2025年も100以上の自治体での購入実績を確認しています。
「誰でも安心して使えること」「保管しやすく、すぐ使えること」を重視した設計思想と、即納体制、明確な保証制度が評価され、防災備蓄・地域活動用備品としての採用が広がっています。
セール対象商品について
現在実施中の期間限定セールでは、自治体・法人・地域団体での導入実績が特に多い、以下の3モデルを対象としています。
いずれも折りたたみ式アルミリヤカーで、保管性・即応性・安全性を重視した設計が特長です。
・R150kモデル（積載耐荷重150kg）
R150kは、軽量性と扱いやすさを重視したエントリーモデルです。
女性や高齢者でも操作しやすく、初めてリヤカーを導入する自治体や町内会、防災倉庫での採用が多いモデルとなっています。
ノーパンクタイヤを標準装備しており、空気補填やパンクの心配がなく、災害時や屋外作業でも安定した使用が可能です。
資源回収、園芸作業、防災備蓄品の運搬など、日常から非常時まで幅広く活用されています。
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
・R250kモデル（積載耐荷重250kg）
R250kは、より高い積載能力を求める用途に対応した主力モデルです。
20インチの大型ノーパンクタイヤを採用し、不整地や段差のある場所でも安定した走行が可能です。
防災現場、イベント運営、学校・公共施設での資材運搬など、重量物を安全に運ぶ必要がある現場で多く採用されています。
3年保証が付属しており、公共用途でも安心して導入できる点が評価されています。
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
・R255kモデル（積載耐荷重200kg・大型荷台）
R255kは、長尺物や大型什器の運搬を想定した超大型モデルです。
会議用長机や大型楽器なども積載できる設計で、自治体施設、学校、イベント運営会社、交響楽団などでの導入実績があります。
大型モデルでありながらアルミフレーム構造により軽量化を実現し、折りたたみ収納にも対応しています。
こちらもノーパンクタイヤを標準装備し、メンテナンス性に優れています。
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
リヤカー専門店ならではの在庫体制と即納対応
リヤカー専門店リヤカーの森では、埼玉県鶴ヶ島市に約750坪の大型倉庫を構え、主力モデルを常時在庫しています。
これにより、正午までのご注文は即日発送という迅速な供給体制を実現しています。
また、公式サイトからの購入では、
・代引き手数料無料
・全国送料無料
・購入者特典の付属
など、導入しやすさを重視した仕組みを整えています。
リヤカー専門店リヤカーの森 今後の展望
リヤカー専門店リヤカーの森は今後も、
・防災・減災への貢献
・地域活動を支える道具の提供
・長く安心して使える製品設計
を軸に、専門店としての責任を果たしてまいります。
単なる価格訴求ではなく、公共性・安全性・信頼性を重視した製品供給を通じて、社会インフラの一助となることを目指します。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
