JAL国際線にオーディオブック『1か月で身につく 大人の語彙力トレーニング』を提供
株式会社スマートゲート（本社：東京都豊島区、代表取締役：後藤 康宏、以下スマートゲート）は、JAL国際線機内エンターテインメントサービスにおいて「audiobook.jp」を運営する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田 裕也、以下「オトバンク」）による搭載作品としてオーディオブック作品を提供していることをお知らせいたします。
JAL国際線2026年1月～2026年3月の3ヶ月間搭載されます。
提供作品
『1か月で身につく 大人の語彙力トレーニング』（ビジネスマップ編集部）
※（01.はじめに～03.第２章 第一印象で知的に見える！ 会話の言い換え術まで）＜約43分＞
語彙力は、自分の考えや思いを相手に伝え、円滑なコミュニケーションを図る際に欠かせない能力のひとつ。言葉をさりげなく使いこなせるようになると、ビジネスシーンで一目置かれる存在になれます。
【会社概要】
社名：株式会社スマートゲート
本社：東京都豊島区南池袋2丁目30-11 池袋第一生命ビルディング4階
代表：代表取締役 後藤康宏
設立：2011年7月
コーポレートサイト ： https://smartgate.jp/
SMART BOOK ： https://smart-book.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/_SMART_BOOK/
＜所属団体＞
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 EO TOKYO
