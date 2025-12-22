グローバル製薬ADMET試験市場の見通し 2026-2035：規模、動向、および成長の洞察
製薬ADMET試験レポートは、市場を包括的に分析しており、2020年から2025年までの過去の期間をカバーし、2025年から2030年、および2035年までの予測を提供しています。市場の動向はすべての地域で評価され、各地域内の主要経済圏に関する詳細な分析も含まれています。
2025年における世界の製薬ADMET試験市場は、約106.979億ドルと評価され、2020年以降、年平均成長率（CAGR）12.0％で成長しています。市場は2025年の106.979億ドルから2030年には180.629億ドルに拡大すると予測され、成長率は11.0％です。2030年以降も年平均成長率10.4％で拡大が続き、2035年には296.254億ドルに達すると見込まれています。
主要市場参加企業が採用している戦略
製薬ADMET試験分野の主要企業は、市場での地位を強化するために以下のような戦略を実施しています：
● 戦略的パートナーシップに注力し、事業成長を促進。
● 新製品の導入により、運営能力を拡大。
市場機会を捉えるための戦略的推奨事項
新たな市場機会を最大限に活用するため、The Business Research Companyは製薬ADMET試験提供企業に対し、以下の提供内容の強化を推奨しています：
● 専用のペプチドラボを設立し、専門的なADMET試験を支援。
● 大規模な試験能力を可能にするDMPKインフラの拡張。
● DMPKおよびADMETワークフローを効率化するデジタルプラットフォームの導入。
● ADMETサービスへのアクセスを向上させるオンライン注文プラットフォームの立ち上げ。
● 医薬品化学および試験プロセスの効率向上のための自動分析ワークフローの統合。
市場概要
製薬ADMET試験は、薬物候補の吸収（A）、分布（D）、代謝（M）、排泄（E）、毒性（T）のプロファイルを評価するために、製薬業界で使用される実験室および計算プロセスを指します。この試験は創薬および開発の重要な要素であり、化合物が体内でどのように作用するか、潜在的な安全性リスクを臨床試験前に評価することを可能にします。
ADMET試験は、薬物が適切な濃度で標的部位に到達するか、安全に代謝・排泄されるか、有害な副作用を引き起こさないかを予測するのに役立ちます。また、薬効試験を補完し、薬物候補は治療効果と安全性の両方を示す必要があります。
高度なin vitroおよびin silico手法により、初期の動物試験を一部代替することも可能です。試験は、人または動物の細胞株、組織モデル、および計算シミュレーションを用いた管理された実験室環境で実施されます。in vivo試験は動物モデルで行われ、in vitroおよびin silico手法は、それぞれ分離された生体システムおよびコンピュータベースの予測モデルを使用します。
グローバル製薬ADMET試験市場で活動する主要企業
2024年、上位10社は市場全体の11.92％を占めました。最大手はサーモフィッシャーサイエンティフィック社（PPD ICON plc）で、市場シェアは1.31％でした。その他の企業は以下の通りです：
● IQVIA社
● チャールズリバーラボラトリーズインターナショナル社
● ラボラトリーコーポレーションオブアメリカホールディングス（コバンス社）
● ユーロフィンズサイエンティフィック社
● 武田アプテック株式会社
● アジレントテクノロジーズ社
● パーキンエルマー社
● エヴォテックA.G.（アプティットLLC、サイプロテックス社）
● カタレント社
