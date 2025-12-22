株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」に、最新記事“土地や建物の公平公正な固定資産評価の方法は？”を公開しましたのでお知らせいたします。





地球の学校_土地や建物の公平公正な固定資産評価の方法は？





土地や建物の公平公正な固定資産評価の方法は？

固定資産税が支える、私たちの安心で快適な暮らし

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/20251222/





土地や建物を所有する人に、市町村から毎年届く「固定資産税」の納付通知書。それを見て「なぜ、この金額になったんだろう」と思ったことはありませんか？

固定資産税の金額を決めるのに必要なのが、土地や建物の「評価」です。その評価は、誰がどのような形でしているのでしょうか。

地球の学校で公平公正な資産評価の方法を、一緒に学びませんか？









■「地球の学校」について

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。

また、「編集室ブログ」では、より親しみやすく、もっと身近に社会課題を感じていただける瞬間をお届けしていきます。

＜URL： https://geoschool.pasco.co.jp/ ＞









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。









