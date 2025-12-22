現代人の肌はストレスや大気汚染、紫外線など、日々さまざまなダメージにさらされています。

福美人株式会社(所在地：東京都渋谷区猿楽町12-29、代表：代表取締役社長 青木 麻由美)は、こうした悩みに寄り添うべく、14年前に和ハーブを配合したスキンケアブランド「FUKUBISUI」を立ち上げました。ブランド誕生のきっかけは、創業者自身がアレルギーや敏感肌に悩んだ経験から。「こんなのあったらいいな」という想いを形にし、皮膚科や小児科のドクターによるチェックを経て、お肌の“お守り化粧品”を目指してまいりました。





肌荒れを防ぎ、たっぷりうるおいを与えて美しい肌に導く、現代肌のための「お守り化粧品」 FUKUBISUI。新たに持ち歩きにも便利な福美水のスプレータイプ「ミストシャワー」が、全国から厳選されたアイテムを扱うライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO」にて販売開始いたしました。









■FUKUBISUIとは

日本人の肌のために、日本の思想でつくった化粧品。アレルギーや敏感肌など様々な肌トラブルに悩まされた経験から「こんなのあったらいいな」を製品化したスキンケアラインです。





「その土地で育つ植物は、その土地で食べることこそ、本来の自然の力を最大限に享受できる」といわれるように、古くから日本となじみ深い植物が、日本人の肌にいちばん合うはず！と、昔からおばあちゃんの知恵袋として肌の手当てに使われてきた薬草をはじめ、日本にゆかりのある植物の恵みをふんだんに詰め込みました。使い続けるうちに肌の土台が整い、美しい肌に導きます。





■AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に36店舗(2025.12.15現在)、2店舗の「AKOMEYA食堂」、オンラインショップを展開するライフスタイルショップです。「AKOMEYA食堂」では、旬の食材を使って季節のおいしさをぎゅっと詰め込んだ献立を炊き立てのごはんとともにお届けしています。

全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。

下記4つのカテゴリーで厳選したものを世の中へご提案していきます。





・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」





株式会社AKOMEYA TOKYO









■FUKUBISUIの由来

FUKUBISUIは「福美水」と描きます。美の福の神が運んできてくれたお水…。そんな想いを込めて名付けました。

敏感肌や“ゆらぎ肌”に美の福の神が微笑むように…と、開発をしました。









■日本古来の薬草が敏感肌をケア

開発者が幼少期より、肌トラブルに効くと信頼してきた成分に薬草がありました。日本古来より親しまれてきた「ヨモギ」や「クマザサ」の2つの薬草に、「白樺樹液」を初め地産地消の多数の植物エキスを配合することで、荒れにくい肌の土台作りを目指します。









■こんな方に

FUKUBISUIが目指すのは、肌ストレスに負けない理想の肌。

男女問わず、お子様からご年配の方まで、家族みんなでお使いいただけるジェンダーレスのスキンケアシリーズです。

お肌のお守り的存在として、大切なひとと一緒にお使いいただけます。





□肌荒れや乾燥が気になる方に

□季節の変わり目の“ゆらぎ肌”に

□毛穴の開きが気になる方に

□ごわつきが気になる時に

□ノーファンデーションで過ごしたい方に

□男性の髭剃り後のケアに









■携帯にも便利なミストシャワー

FUKUBISUIのメインアイテムである全身用化粧水が持ち歩きに便利なスプレータイプに。

細かい霧状のミストで優しく塗布できるのが特徴です。

毎日の時短ケアにはもちろん、ジムやゴルフの後にも大活躍。顔や体はもちろん、届きにくい背中や髪の毛の保湿にもお使いいただけます。





■「FUKUBISUI」お取り扱い店舗

・AKOMEYA TOKYO in la kagū

・AKOMEYA TOKYO ニュウマン新宿

・AKOMEYA TOKYO 大船ルミネウィング

・AKOMEYA TOKYO 仙台パルコ

・AKOMEYA TOKYO アトレ亀戸





お客様のお悩みにあわせてご興味ある製品を、実際に手に取ってお試しいただくことができます。ぜひ、お立ち寄りください。









■FUKUBISUI ベーシック製品一覧

＜福美水＞

肌荒れを防いでたっぷりうるおう、顔・からだ用化粧水。洗顔後のお肌が濡れているうちに、たっぷり塗布してください。

500mL 3,960円(税込)／200mL 2,200円(税込)





＜ミストシャワー＞

持ち歩きに便利な福美水のスプレータイプ。毎日の時短ケアにはもちろん、ジムやゴルフの後にも大活躍。髪の毛の保湿にもお使いいただけます。

100g 1,870円(税込)





＜クリームジェル＞

9種の植物エキスと3種のオイル※を配合。なじみが良くベタつかないジェル状クリーム。化粧水の後に。オールインワンジェルとしても。

※ヨモギ、クマザサ、シラカバ樹液、シソ葉、マグワ根皮、ヒメフロウ、ゲットウ葉、甘草、甘草根、コメヌカ油、ツバキ油、ゴマ油(保湿成分)

150g 2,970円(税込)





＜エッセンスミルク＞

目指したのは“一度ふれたら忘れられない肌”セサミオイル(エモリエント剤)とオキナワモズクエキス(保湿剤)を贅沢に配合した美容乳液。肌荒れを防ぎ、なめらかでやわらかく、ハリのあるお肌に導きます。

30mL 4,400円(税込)





＜ごまオイル＞

保存料不使用、100％生ごまオイル。精製にこだわり、無臭でテクスチャーも軽やかに仕上げました。豊富なビタミンEを含み、保湿はもちろん、肌を健やかに保ちます。肌に、ヘアに、パックに、使い方も自在です。

50mL 3,960円(税込)





＜クレンジングジェル＞

保湿成88％配合。適度なやわらかさのジェルが肌に負担をかけずにメイクを浮かせて落とします。すっきりスベスベな肌に。まつげエクステの方もOK。爽やかなオレンジの香り。

150g 2,750円(税込)





＜UVクリーム＞

紫外線吸収剤不使用、SPF48、PA+++、白く残らない顔・からだ用日焼け止め。専用クレンジング不要で、ベタつかずサラリと仕上がります。

50g 3,630円(税込)





＜リップクリーム＞

唇のあれを防いで、うるおいを与える天然由来100％のリップクリーム。なめらかで程よいうるおい感のマットな仕上がり。乾いた唇にもスッとなじみます。リップメイクの下地にも◎

1,210円(税込)









【一般消費者向けお問い合わせ先】

福美人株式会社

TEL ： 03-5428-4343

URL ： https://www.fukubisui.com

対応可能時間： 平日10:00-17:00