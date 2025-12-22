ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」“中身がわかる！”春節限定プレミアム福袋 2月15日から23日にて限定販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage1】
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』ファンの皆様に最高の体験をお楽しみいただくため、春節（旧正月）期間の2026年2月15日（日）～23日（月・祝）限定で、“中身がわかる！”春節限定プレミアム福袋を販売いたします。
今回の福袋は、「KONOHA PREMIUM BAG」・「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」・「SPECIAL RAMEN SOUVENIOR SET」の3種類からお好きなものを選べるスタイル。忍里でしか手に入らないオリジナルグッズがたっぷり詰め込まれ、通常購入よりお得な特別料金にてご用意しました！家族や友人へのお土産にもぴったりのアイテムが揃った、忍里ならではの限定福袋を手に入れられるのは、春節の期間だけ！日本旅行を彩る、『NARUTO-ナルト-』の世界の特別な時間をニジゲンノモリで体験しよう！
■「NARUTO＆BOUTO 忍里」“中身がわかる！”春節限定プレミアム福袋 概要
販売期間：
2026年2月15日（日）～2月23日（月・祝）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 木ノ葉商店」
料金：
・「KONOHA PREMIUM BAG」／8,999円（税込）
内容／イチャイチャシリーズフェイスタオル、chibiぬいぐるみクラーマ、一楽ラーメンセット、額あて（布）、EYEマスク
＊「KONOHA PREMIUM BAG」に入っている額当てのお色はお選びいただけません。ランダムでお渡しさせていただきます。予めご了承下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage2】
・「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」／8,999円（税込）
内容／エコバッグ”暁”、マグカップ”暁”、”暁”2プリントクッキー、額あて（布）、ポーチ”暁”
＊「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」に入っている額当てのマークはお選びいただけません。ランダムでお渡しさせていただきます。予めご了承下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage3】
・「SPECIAL RAMEN SOUVENIOR SET」／8,999円（税込）
内容／一楽どんぶり＆れんげセット、カトラリーセット、一楽湯飲み、一楽ラーメンセット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage4】
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』ファンの皆様に最高の体験をお楽しみいただくため、春節（旧正月）期間の2026年2月15日（日）～23日（月・祝）限定で、“中身がわかる！”春節限定プレミアム福袋を販売いたします。
今回の福袋は、「KONOHA PREMIUM BAG」・「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」・「SPECIAL RAMEN SOUVENIOR SET」の3種類からお好きなものを選べるスタイル。忍里でしか手に入らないオリジナルグッズがたっぷり詰め込まれ、通常購入よりお得な特別料金にてご用意しました！家族や友人へのお土産にもぴったりのアイテムが揃った、忍里ならではの限定福袋を手に入れられるのは、春節の期間だけ！日本旅行を彩る、『NARUTO-ナルト-』の世界の特別な時間をニジゲンノモリで体験しよう！
■「NARUTO＆BOUTO 忍里」“中身がわかる！”春節限定プレミアム福袋 概要
販売期間：
2026年2月15日（日）～2月23日（月・祝）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 木ノ葉商店」
料金：
・「KONOHA PREMIUM BAG」／8,999円（税込）
内容／イチャイチャシリーズフェイスタオル、chibiぬいぐるみクラーマ、一楽ラーメンセット、額あて（布）、EYEマスク
＊「KONOHA PREMIUM BAG」に入っている額当てのお色はお選びいただけません。ランダムでお渡しさせていただきます。予めご了承下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage2】
・「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」／8,999円（税込）
内容／エコバッグ”暁”、マグカップ”暁”、”暁”2プリントクッキー、額あて（布）、ポーチ”暁”
＊「”AKATSUKI” PREMIUM BAG」に入っている額当てのマークはお選びいただけません。ランダムでお渡しさせていただきます。予めご了承下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage3】
・「SPECIAL RAMEN SOUVENIOR SET」／8,999円（税込）
内容／一楽どんぶり＆れんげセット、カトラリーセット、一楽湯飲み、一楽ラーメンセット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337347&id=bodyimage4】
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ