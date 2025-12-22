広島県福山市で自販機の販売・設置・修理を手掛ける 富士ベンダーサービス株式会社(代表取締役：大内 晋)は、2025年4月にサービスを開始した専用カプセル式自販機「ガチャCAN」を、2025年12月25日にJR西日本 神戸駅および塚口駅に設置し、販売を開始すると発表しました。※

当社では、製造・設置台数が減少し市場が縮小している自販機業界を盛り上げるため、中古の飲料自販機をアップサイクルし、専用カプセルを使用した「ガチャCAN」自販機を全国展開しています。

今回設置される自販機では、ここでしか買えないガチャCANオリジナルの JR西日本駅看板アクリルキーホルダーとステッカーのセット商品を販売します。商品内容は自販機ごとに異なり、複数の自販機で購入しても楽しめるラインナップとなっています。

今後、JR西日本ガチャCANは、他のJR西日本の駅にも順次展開してまいります。





※販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/





初回販売分の駅看板アクリルキーホルダー(ステッカーつき)セット









■販売開始日時

ガチャCAN「JR西日本 駅看板アクリルキーホルダー(ステッカーつき)セット」は2025年12月25日より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。









■販売価格

1,000円(税込)









■設置場所情報

JR西日本

神戸駅 南口付近

兵庫県神戸市中央区相生町3丁目1-1

神戸駅自販機設置場所(南口付近)





塚口駅 改札口付近

兵庫県尼崎市東塚口町1丁目9番1号

塚口駅設置場所(改札口付近)









■会社概要

商号 ： 富士ベンダーサービス株式会社

代表者 ： 代表取締役 大内 晋

所在地 ： 〒720-2413 広島県福山市駅家町法成寺1575-23

設立 ： 1978年3月

事業内容： 自販機の販売・レンタル、設置、修理、整備

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://fujivs.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

富士ベンダーサービス株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 082-844-2112

お問い合せフォーム： https://gacha-can.com/#contact