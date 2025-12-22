IMGザクセン・アンハルト：2026年を見据えて―ザクセン・アンハルト州、未来産業の先導役に





主要企業が今年、大規模な投資を相次いで発表、あるいは実行に移しているため、エネルギー価格の高騰、関税の国際的な導入、官僚的な事務手続きの要件といった困難な枠組み条件にもかかわらず、ザクセン・アンハルト州は2025年に向けて前向きな評価を示している。約214万人の人口を擁する同州は、距離の近さと迅速な意思決定を特長とし、革新的な産業・技術拠点としてのイメージを一層強化している。ハイテク、医薬品、物流、化学、機械工学といった多角的な構成により、同州は将来に向けた確固たる地位を築いており、2026年には成長軌道を継続させる重要な施設の稼働を複数予定している。

マクデブルク（ドイツ）, 2025年12月21日 /PRNewswire/ -- 最も重要なプロジェクトの一つとして、Novartisがハレ（ザーレ）に放射性リガンド療法向けの新たな生産施設を建設することを決定した点が挙げられます。この技術は、個別化がん医療において画期的なものと評価されています。この新拠点により、同州はライフサイエンス分野を強化するだけでなく、国際的な認知度のさらなる向上も実現します。ザクセン・アンハルト州経済相のSven Schulze氏は、次のように強調しています。「この投資は、当州の革新的な力に対する大きな信頼を示すものであり、未来産業の先導的拠点となるという私たちの意欲を一層強化するものです。」優れた研究機関との近接性、ライプツィヒ・ハレ空港へのアクセス、そして最新の物流インフラが、ハレが選ばれた決定的な要因でした。



Representatives from business, research, and politics at the symbolic handover of the keys for the future NOVARTIS production site in Halle/Saale



最先端の医療技術に加え、産業分野もまたダイナミックな進化を遂げています。Wintipakはすでにスターパーク・ハレにおいて第3期の建設段階を実現しており、無菌包装ソリューションに向けた生産能力を拡大しています。この投資により、オフィス、技術、保管機能のための追加スペースが創出され、欧州の生産ネットワークの長期的な安定性が支えられます。この取り組みを通じて、同社は当該地域への明確なコミットメントを示すとともに、持続可能で効率的な生産プロセスに注力しています。

物流分野における画期的なマイルストーンがベルンブルク（ザーレ）で形になりつつあり、そこではAvnetが2億2,500万ユーロを超える投資額を投じ、半導体電子部品を含む電子部品の高機能物流センターを設立しています。操業開始は2026年春を予定しており、最大700人の新規雇用を創出するとともに、1日当たり数万個の荷物を世界各地へ発送できる能力を備えます。持続可能なエネルギー供給と先進的な自動化により、同センターは地域全体を代表するフラッグシッププロジェクトとなります。

半導体関連産業の分野においても、Mercuryが重要な一歩を踏み出しています。同アイルランド企業はSchönebeckにエンジニアリングおよび製造センターを建設しています。開所は同じく2026年春を予定しています。約200人の高度専門人材が、欧州のハイテク顧客向けに革新的なエンジニアリングサービスを提供します。この決定は、拠点としての高い質と、ドイツ国内における中核的な立地条件によって後押しされました。

さらに、広域的にも重要性を有する別のプロジェクトがハルバーシュタットで実現しました。Daimler Truckの新たなグローバル・パーツ・センターは、同種の拠点として欧州最大規模のスペアパーツ拠点であり、わずか2年で完成し、650人を超える雇用を創出しています。Daimler Truckは、CO₂ニュートラルなエネルギーコンセプトにより、持続可能な物流においても新たな基準を打ち立てています。

また、オスターヴィークを拠点とする電動船舶用モーター製造のRamme Electric Machinesのような成功を収める中堅企業も、「ザクセン・アンハルト州製」のイノベーションが世界で共鳴していることを示しています。ビターフェルト・ヴォルフェン化学パークも引き続き成長を続けています。Campo Amargoは特殊試薬の生産を拡大しており、同州の化学およびバイオテクノロジー分野における専門性を一層強化しています。同時に、Merzはバイオファーマパーク・デッサウ・ロスラウにおいて、高度に専門化された有効成分の追加生産能力に5,000万ユーロを投資しています。

これらすべてが示しているのは、ザクセン・アンハルト州がこれまでの成功を基盤に、2026年に向けてさらなるマイルストーンへと歩みを進めているということです。同州は、成長、イノベーション、そして将来への備えを求める企業にとって魅力的な立地です。

詳細情報

Novartis Deutschland

Wintipak、ハレへの投資を継続 | WINTIPAK

Avnet Distributionszentrum Bernburg | Avnet EMEA

Mercuryは、ドイツにおける2,500万ユーロ規模の新たなエンジニアリングおよびオフサイト製造施設において、重要なマイルストーンを達成 - Mercury Engineering

ハルバーシュタット、Daimler Truckグローバル・パーツ・センター | Daimler Truck

ホーム - RAMME

オリゴヌクレオチド合成試薬 | 高品質

ホーム - Merz

問い合わせ先：

Sabine Kraus

携帯電話： +49 172 3221 694

Sabine.Kraus@img-sachsen-anhalt.de

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2847543/IMG_Novartis_Foto_Andreas_Lander.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2847544/IMG_Wintipak.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2847545/IMG_Ramme_Production.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2847542/Logo.jpg?p=medium600



Groundbreaking ceremony for the new production hall in Halle (Saale)





Production of electric ship motors at Ramme Electric Machines in Osterwieck, Saxony-Anhalt



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com