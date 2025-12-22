プレミアリサーチ株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：五十嵐 淳也)は、医師の働き方改革以降、医師不足で切迫する医療現場での長い待ち時間を解決するために専門医と直接つながれるシステム『セカンドオピニオンドクターズ』が、2025年12月までに医師会員数が150名を超えたことを報告します。





セカンドオピニオン外来を自宅から





高市政権が補正予算で医療だけで1兆円を超える大規模な補正を計上し、大学病院支援349億円と概算予算の6倍に増額になりました。それでも、大学病院、地域中核病院での待ち時間は少なくても1時間、長いと3時間～6時間が当たり前です。これは、セカンドオピニオンを聞きたいという理由で訪れた場合も同様です。なぜなら、病院では、予約、診察、各種検査、結果説明、支払い、処方などのすべての過程が網羅的に組み込まれているからです。本当に必要な専門医からの意見を得ることをだけを目的として、待ち時間を最大限削減する方法が重症で大病院を訪れた人や、家族にとって最も重要なはずです。





プレミアリサーチ株式会社の運営する『セカンドオピニオンドクターズ』では、主に大学病院や大病院で勤務される医師の方を中心としてに会員登録される医師の方が増えています。このような取り組みが進み、主治医以外の先生からの第2、第3の意見を手軽にもらえるような仕組みの実現によってより質の高い医療が実現できる社会を目指しています。一人でも多くの医師の方にこの仕組みを知っていただき、セカンドオピニオンを求める患者さんとご家族にとって有益な情報を提供できることを目指しています。









【会社概要】プレミアリサーチ株式会社

代表の五十嵐自身の喉の痛みが毎冬期に20年以上に渡って続き、再発することから大学病院に行っても解消せず、逆に「風邪で大学病院に来ては行けない」と叱られた経験を元に、医療情報の最適な提供を行うという目的で、大学病院・中核病院の専門医と直接繋がれる方法として『セカンドオピニオンドクターズ』を開発。病院・医師の選び方の解説書『ネット時代のやってはいけない病院・医師選び』(青春出版社)を上梓。現在は、医師の病院・個人への紹介、医師向けマーケティング、医療機関向けコンサルティングを事業の柱として行っている。





設立 ： 2009年1月

所在地 ： 〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-4-2

電話 ： 048-764-8860

事業概要： 医療情報の提供、医療人材の紹介、医療分野のマーケティング他

企業HP ： https://hospitallifeplan.com/

セカンドオピニオンドクターズHP： https://medical-secondopinion.net





