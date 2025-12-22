株式会社ALL CONNECT(読み：オールコネクト、代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市)のグループ会社、株式会社Eleven(読み：イレブン、代表取締役：冨田 隆史、本社：福井県福井市)では、各社70以上のインターネット回線プランの中から、お客さまの生活スタイルに最適なインターネットを提案するWiFiストアを運営しています。





WiFiストアでは2025年12月19日より、WiFiストア経由で「WiFi革命セット」を申し込むと、通常最大35,000円キャッシュバックが5,000円増額され、最大40,000円キャッシュバックでお得になる限定キャンペーンを開始しました。





■WiFi革命セットとは？

ホームルーターとポケット型WiFiのいいとこどりを目指して生まれた誰にでも最適なWiFiで、2台セットがWiFi 1契約分程度の料金だけでご利用できるサービスです。

家でも外でもWiFiを利用している方には大変おすすめです。

2025年5月15日よりホームルーターが新端末のAirターミナル6にアップグレードされ、最大2.7Gbpsの高速通信が可能となりました。

旧端末Airターミナル5の最大通信速度は2.1Gbpsのため、約1.25倍の最大通信速度になっています。

また、「あんしん乗り換え保証」という保証があり、乗り換え時の違約金を最大10万円補填してくれます。









■限定キャンペーンの対象記事はこちら

料金が安いWi-Fiおすすめランキング！工事なし・無制限の自宅用Wi-Fiも！

https://wifistore.jp/column/8146?utm_source=prtimes202506&utm_medium=referral





工事不要WiFiおすすめランキング！無制限で安いサービスを比較

https://wifistore.jp/column/2572?utm_source=prtimes202505&utm_medium=referral





コンセントに挿すだけのWi-Fiおすすめ6選！選び方やデメリットも解説

https://wifistore.jp/column/3165?utm_source=prtimes202505&utm_medium=referral





※各記事内にある「革命セット 公式サイトはこちら」と記載があるピンクのボタンからお申込みいただくと限定キャンペーンの対象となります。









■WiFiストアとは？





WiFiストアは、WiFiに関する情報メディアサイトです。

世の中はたくさんの通信サービス情報で溢れています。

選択肢が多いことはユーザーにとって良いことではありますが、その反面サービスが多すぎて、「自分に合うサービスを選ぶ事が難しい」という声をこれまでたくさん耳にしてきました。

そこでWiFiストアは、皆様のそのような悩みを解決するため、WiFi(WiMAX、ソフトバンク、docomo、auなど)に関する情報を分かりやすい記事にして監修しています。

おすすめのWiFiサービスをランキング形式で発表、各サービスの口コミやレビュー、メリットデメリットをご紹介しています。

また、本リリースでご紹介した「診断コンテンツ」以外でも、WiFiストア限定でお得になるキャンペーンを実施しています。WiFiストアを通して、皆様にぴったりのWiFiが見つかりますと幸いです。





WiFiストア TOPページ

https://wifistore.jp/?utm_source=prtimes202502&utm_medium=referral





WiFiストアは、こんな方におすすめです！

・今まさにWiFiを探している方

・これから生活環境が変わる方、WiFiの乗り換えを考えている方

・自分に合ったWiFiが分からない方

・固定回線orホームルーターorポケット型WiFiのどれを選べばいいのか分からない方









■会社情報

株式会社Eleven(イレブン)

代表取締役： 冨田 隆史

所在地 ： 福井県福井市栂野町第15号1番地2

設立 ： 2009年6月17日

URL ： https://eleven-corporation.co.jp/