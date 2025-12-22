【21LIVE】12月26日（金）より『ギフトをもらってお正月背景ゲット！年末福あつめ』開催！ボーダー達成で新年デザインのお正月限定プロフ背景をプレゼント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月26日（金）より『ギフトをもらってお正月背景をゲット！年末福集め』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337201&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼新年を彩る限定プロフ背景が登場／
ボーダー達成で全員にプレゼント！！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月26日（金）より、『ギフトをもらってお正月背景ゲット！年末福あつめ』を開催します。
イベント期間中、「年末年始」タブ内の対象ギフトを獲得すると、累計GOLD数に応じてお正月限定デザインのプロフ背景をプレゼントします。
新しい一年のスタートにあわせて、プロフを華やかなお正月仕様にアップデートできるチャンスです。
配信を盛り上げて、限定デザインのプロフ背景を手に入れましょう。
＼ プライズ ／
・30,000～49,999G 達成：お正月限定プロフ背景
・50,000～99,999G 達成／100,000G 以上達成：お正月限定プロフ背景がグレードアップ
・100,000G 以上達成+1～3位：王冠付きのお正月限定プロフ背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337201&id=bodyimage2】
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
12月26日（金）～12月28日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
本イベントへの参加は自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337201&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
プレスリリース詳細へ