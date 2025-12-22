静岡県函南町にある「たまご専門店 TAMAGOYAベーカリーカフェ」(所在地：静岡県田方郡函南町、運営：株式会社村の駅)では、季節の移ろいに合わせ、人気の「サラダランチビュッフェ」を冬限定仕様へリニューアルいたします。

地元野菜とオリジナルデリを中心としたビュッフェに、寒い季節に嬉しい“あったかメニュー”を加え、心も体も温まる内容へと進化しました。あわせて、クリスマス限定メニュー、年末年始限定メニュー、ならびに年末年始の営業スケジュールについて下記の通りご案内いたします。

冬のひとときを、TAMAGOYAならではのやさしい味わいとともにお楽しみください。

公式サイト： https://www.tamagoya-bakerycafe.com









■サラダランチビュッフェが冬限定の“あったかメニュー”が登場します。

冬限定の“あったかメニュー”が登場





2025年12月22日(月)からサラダランチビュッフェに冬季限定の温製デリが新登場！

ベーカリーカフェ風ポトフ、ラザニア、チャウダー、ブラウンシチュー、じゃがいものグラタンなど、寒い季節にぴったりの“冬のあったかデリ”をラインナップ。

農家さんから届く季節の野菜を使ったカラフルなスティック野菜には豆乳マヨネーズを添え、静岡県産の卵を使用したボイルドエッグにはアンチョビマヨネーズをご用意しました。

冬野菜をたっぷり楽しめる、季節感あふれるビュッフェをぜひご堪能ください。









■サラダランチビュッフェ内容

地元農家さんから届く野菜を主役に、卵料理やオリジナルのデリ、焼きたてパンを楽しめる「サラダランチビュッフェ」は、TAMAGOYAベーカリーカフェの定番人気メニューです。

冬季は、体をやさしく温めてくれるスープや温製デリが加わり、寒い季節ならではの満足感のある内容に。彩り豊かな野菜とともに、ほっと一息つけるランチタイムをお届けします。





内容 ：サラダ ／ オリジナルデリ ／ スープ ／ パン ／ 鶏料理

お好きなドリンク1杯付き、すべて食べ放題(90分制)

料金 ：大人：2,310円(税込) ／ 4～6歳：990円(税込)

アレルギー：卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・えび・大豆・いか・ごま・ゼラチン









■冬の特別メニュー「静岡県産和牛の赤ワイン煮込み クリスマスプレート」

冬の特別メニュー「静岡県産和牛の赤ワイン煮込み クリスマスプレート」





クリスマスシーズン限定で、地元・静岡の恵みを贅沢に味わう特別メニューをご用意しました。

主役となる「静岡県産和牛の赤ワイン煮込み」は、赤ワインと香味野菜のブイヨンで時間をかけて丁寧に煮込み、和牛本来の旨みを引き出した一皿。口の中でほどける柔らかさと、奥行きのあるコクが特長です。

特別な日のお食事にふさわしい、あたたかく華やかなクリスマスメニューとしてお楽しみください。





提供期間 ：12月20日(土)～12月25日(木)

商品名 ：あしたか牛の赤ワイン煮込み

価格 ：550円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・牛肉・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン









■年末年始限定メニュー

オリジナルミートパイ





年末年始の特別なひとときを彩る限定メニューとして、地元ブランド牛「あしたか牛」を使用した手作りミートパイを販売いたします。

サクサクに焼き上げたパイ生地の中には、旨みたっぷりのあしたか牛を使用した自家製フィリングをぎゅっと詰め込みました。焼きたてならではの香ばしさと、食べ応えのある味わいが楽しめる一品です。

一年の締めくくりや新年の始まりに、心まで温まるTAMAGOYAならではの年末年始メニューをぜひご賞味ください。





提供期間 ：12月27日(土)～1月4日(日)

商品名 ：あしたか牛のミートパイ

価格 ：550円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・豚肉・牛肉・大豆









■年末年始の営業について

TAMAGOYAベーカリーカフェでは、年末年始も多くのお客様にご利用いただけるよう、下記のスケジュールにて営業いたします。

※年末は通常と営業時間が異なる日がございます。ご来店前にご確認ください。

【年末年始 営業スケジュール】

・12月30日(火) 10:00～16:00 カフェ 11:00～15:00(L.O.)

・12月31日(水) 10:00～16:00 カフェ 11:00～15:00(L.O.)

・1月1日(木)〔短縮営業〕 11:00～16:00 カフェ 11:00～15:00(L.O.)

・1月2日(金)より通常営業 10:00～16:00 カフェ 10:00～15:00(L.O.)

※1月2日～4日の3日間は、ランチを10:00よりご提供いたします。









■「たまご専門店 TAMAGOYAベーカリーカフェ」について

静岡・函南の緑あふれる山間に位置し、目の前に広がる山々や富士山を眺めながら焼き立てのパンと、こだわりのサラダやスイーツをお楽しみいただけるベーカリーカフェです。職人が毎日丁寧に焼き上げる種類豊富なパンや焼き菓子、「日の出たまご」等の販売はもちろん、たまごのスイーツ・お菓子とたまごにまつわるグッズを取り揃えています。現在、サラダデリと日替わりパン、スープをセットにしたテイクアウト料理「サラダデリテイクアウトセット」を開始しました。他に「あしたか牛のローストビーフとグリル野菜」などを販売しています。カフェでは青い空、山の緑あふれる大自然の中で美味しいひと時を過ごしてほしいとの思いから「Eggs and Beautiful」をコンセプトに、ランチはパンとサラダ、地元のお野菜を中心に使用したデリ、オリジナルのドレッシングやマヨネーズ、スープが食べ放題で楽しめ、季節のオリジナルスイーツも展開しています。









■店舗概要

店舗名 ： たまご専門店 TAMAGOYAベーカリーカフェ

所在地 ： 〒419-0104 静岡県田方郡函南町畑374-63

TEL ： 055-974-4422

営業時間 ： 10:00～16:00

(ベーカリー販売10:00～16:00／カフェ11:00～15:00 L.O.)

公式サイト： https://www.tamagoya-bakerycafe.com

Instagram ： https://www.instagram.com/tamagoyabakerycafe/





■会社概要

会社名 ：株式会社 村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、

観光土産品の企画販売、通信販売事業

設立 ：2006年1月