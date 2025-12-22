ビスケットカッタージョイナーの世界市場2025年、グローバル市場規模（8インチモデル、6インチモデル）・分析レポートを発表
2025年12月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ビスケットカッタージョイナーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ビスケットカッタージョイナーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のビスケットカッタージョイナー市場規模は2024年に1.94億ドルと算定され、2031年には2.42億ドルへ拡大する見通しであり、期間中の年平均成長率は3.2％と予測されています。
本市場は木工加工需要の増加や住宅リフォームの活性化により堅調に成長しており、特に精密加工を求める家具製造分野での使用が広がっています。また、国際的な関税政策や各国の産業政策の変化が競争環境やサプライチェーン構造に影響を与えており、それらの要因が市場の成長動向に直結しています。
________________________________________
製品概要
ビスケットカッタージョイナーは、木材同士を強固に接合するための溝を精密に加工する木工用工具であり、回転する円形刃を用いて半月形の溝を切削し、その部分にビスケット型のダボを挿入し接着することで安定した強度を確保します。
家具製造、木工組立、棚やテーブルなどの製品加工において広く利用され、接合部の強度、作業効率、仕上がり品質を向上させる用途で重宝されています。
特徴として、高精度な切削性能と調整機能が挙げられます。加工深さや角度を自在に設定でき、作業者の熟練度に関わらず均一な仕上がりを実現します。また、高トルクモーターの搭載や防振構造によって操作性が向上しており、安全性を確保しながら作業効率を高める設計が進んでいます。
________________________________________
市場特性と主要企業
本市場は、中型から大型の木工工具メーカーを中心に競争が進み、製品の耐久性、加工精度、価格帯が差別化要因となっています。特に家具製造向けの高精度機種が求められる一方、一般DIY向けの低価格帯製品への需要も増加しています。
本レポートで分析対象となっている主要企業には、Harbor Freight、CUTECH、WEN、Delta Machinery、JET、Grizzly Industrial、Rikon、Craftsman、Wahuda、Porter-Cable などが含まれます。これらの企業は製品ラインナップの拡充、性能向上、新規モデルの開発を通じて市場シェア獲得を目指しています。
また、オンライン販売チャネルの成長が著しく、販売戦略のデジタルシフトが企業競争力に影響を与えています。
________________________________________
市場セグメント分析
本市場は製品種類と販売チャネルの2軸で分類されます。
・種類別では、8インチモデルと6インチモデルが主流となっています。8インチはプロ向けや大型家具製造に適し、6インチは軽量で取り回しやすく、DIY用途や小規模工房で人気です。
・用途別では、オンライン販売とオフライン販売に分かれ、特にオンライン市場が急成長しています。製品の比較検討が容易である点や価格競争の活発化が利用者増加につながっています。
________________________________________
地域別動向
地域別では、北米（米国・カナダ・メキシコ）が最大市場であり、住宅改修需要と木工文化の浸透が成長を支えています。欧州ではドイツ・フランス・英国が主要市場となり、高品質木工製品の需要が拡大しています。
