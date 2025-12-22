BRIAN MAY氏とSTARMUS、スティーブン・ホーキング・サイエンス・メダルの10周年を記念し「ジェーン・グドール・アース・メダル」を創設

ロンドン, 2025年12月21日 /PRNewswire/ -- 今週、ロンドンの王立協会において、世界有数の科学と音楽の祭典であるSTARMUSの理事Garik Israelian氏、Brian May氏、Peter Gabriel氏、Michael Hintze卿、Martin Rees卿らが、Jane Goodall氏の親族およびJane Goodall Instituteの副会長であるMary Lewis氏と共に出席し、STARMUS VIIIの開催およびジェーン・グドール・アース・メダルの創設を発表しました。



Garik Israelian, Peter Gabriel, Mary Lewis, Sir Brian May, Nick Van-Lawick, Merlin Van-Lawick, Angel Van-Lawick - Jane Goodall’s grandchildren.



同メダルは、2026年にTenerifeおよびLa Palmaで開催されるSTARMUS VIIIにおいて、初めて授与される予定です。

今回の発表は、STARMUSとStephen Hawking教授が王立協会に集い、科学コミュニケーションのための「スティーブン・ホーキング・メダル：科学コミュニケーション部門（Stephen Hawking Medal for Science Communication）」を創設してからちょうど10年後に行われ、科学、芸術、そして人類を融合させるというSTARMUSの10年間にわたる献身を記念するものとなりました。

STARMUSのディレクター兼共同創設者であるGarik Israelian氏は、次のように述べました。

「10年前、Stephen Hawking教授は私たちと共に、何百万人もの人々に星空を見上げるきっかけを与えたメダルを創設しました。そして本日、Jane Goodall氏および同氏のご家族の祝福のもと、地球を守る行動を私たちに呼びかけるメダルを創設します。STARMUS VIIIは、宇宙的なビジョンと地球的なビジョンというこの2つを結び付け、真理の探究に捧げる祭典となるでしょう。」

Stephen Hawking氏はかつてSTARMUSについて、次のように述べています。

「数多くの深刻な問題に直面する世界において、STARMUSは一筋の希望の光をもたらします...人類の未来について議論するための、比類なき場です。」

2026年、STARMUSはスティーブン・ホーキング・メダルの10周年を迎え、深く問い、科学の力を受け入れることを人類に促してきたHawking氏のビジョンを受け継ぐ、科学者、クリエイター、音楽家、映画制作者、そしてコミュニケーターたちの10年にわたる功績を称えます。

同時に同祭典では、地球を守り、生物多様性を擁護し、人類と自然との関係を再定義する声を世界的に顕彰する初のSTARMUSジェーン・グドール・アース・メダルが授与されます。DBE受章者のJane Goodall博士と同氏の親族によって承認および祝福されたこのメダルは、STARMUSの使命を環境活動や人道的活動へと拡張させるものです。

Jane Goodall氏は、STARMUSにおいて諮問委員会メンバー、スティーブン・ホーキング・メダル受賞者、基調講演者として重要な役割を担い、特に火山噴火後のラ・パルマの人々にとって大きなインスピレーションの源となってきました。Israelian氏およびMary Lewis氏との非公開の対話の中で、同氏は、環境および人道的分野に関するメダルに自身の名を冠することに賛辞を贈りました。

Jane Goodall氏の孫であるMerlin Van-Lawick氏は、次のように述べました。

「STARMUSがこのような形で私の祖母を称えることを選んでくださったことに、深く感謝しております。私たちはこの取り組みを全面的に支持しており、Janeも祝福しています。」

STARMUSの共同創設者であるBrian May氏は、次のように付け加えました。

「Jane Goodall氏とStephen Hawking氏は、世界の見方を変えました。ひとりは星々を見上げることで、もうひとりは地球上の生命を守ることの大切さを私たちに思い起こさせることでです。この2人のレガシーを結び付けることは、まさに今の時代にとって不可欠です。」

www.starmus.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2849730/Starmus_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2849729/Starmus_2.jpg?p=medium600



Starmus cofounders - Peter Gabriel, Garik Israelian, Sir Brian May



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com