NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、Tanium Inc.（以下、タニウム社）が2025年11月17日に発表した「Global Partner Award」において「APJ Growth Partner of the Year」を受賞しました。





受賞式の様子（右から二番目：執行役員 ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス部 部長 山下克典、右から四番目：ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス部 第三マネージドソリューション部門 担当部長 勝田武夫、右から一番目：ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス部 第三マネージドソリューション部門 唐笠あかり）





1．賞の内容

「APJ Growth Partner of the Year」は、アジア太平洋および日本を対象とした市場拡大において、もっとも卓越した成果を示したトップパートナーに与えられる賞です。

NTTドコモビジネスは、2023年に日本企業として初めて、「Global Partner Award」を受賞しました。以降、継続的な成長と市場拡大への貢献が高く評価され、本件も含め3年連続で同賞を受賞するという快挙を達成しました。









2．主な受賞理由

「APJ Growth Partner of the Year」は、パートナー主導による新規顧客獲得や既存顧客の拡大を通じて市場拡大に貢献したことが評価され受賞したものです。





タニウム合同会社 パートナー営業本部 本部長 矢野健太郎氏からのコメント

「NTTドコモビジネス様がAPJ Growth Partner of the Yearを受賞されたことを心よりお祝い申し上げます。NTTドコモビジネス様は、Taniumの機能に加え、幅広いサービスとの連携や高度なセキュリティ知見を活用し、サイバーガバナンスの価値提供に取り組んでおられます。長年にわたるパートナーシップに深く感謝申し上げるとともに、今後もタニウム合同会社一同、NTTドコモビジネス様と共に、日本におけるエンドポイント起点のIT・セキュリティ運用の強化に尽力してまいります。」





3．タニウム社主催の「Global Partner Award」の近年の受賞歴

NTTドコモビジネスは「Global Partner Award」を、3年連続で受賞しています。

これは、日本企業として前例のない実績であり、弊社の成長戦略とパートナーシップの強さを示すものです。

受賞履歴は以下の通りです。





・APJ Growth Partner Award (「Global Partner Award」2025)

・APJ Growth Partner Award (「Global Partner Award」2024)

・International Growth Partner Award (「Global Partner Award」2023)





４．今後の展望

NTTドコモビジネスは、タニウム社の統合エンドポイント管理ソリューションを活用し、リアルタイムの可視化と制御によって顧客の事業継続性を高めます。

サイバー脅威の高度化に対応し、ゼロトラストやクラウド移行を支えるセキュリティ基盤の提供価値を拡大します。また、グローバルパートナーとしての連携を強化し、最新技術を活かした日本企業におけるセキュリティ強化と運用効率の向上を推進してまいります。













「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









【関連リンク】

Tanium Honors Global Partner Excellence at its Converge Conference | Tanium

https://www.tanium.com/press-releases/tanium-honors-global-partner-excellence-at-its-converge-conference/





タニウム、第9回Convergeで最も大きな成長を遂げたグローバルパートナーを表彰 | Tanium

https://www.tanium.com/press-releases/tanium-recognizes-global-partners-with-the-most-significant-growth-at-9th-annual-converge-jp/





NTTコミュニケーションズ株式会社がタニウム米国本社年次イベントConverge 2023でグローバルパートナーアワードを受賞 | Tanium

https://www.tanium.jp/press-releases/ntt-communications-corporation-wins-global-partner-award-at-converge-2023/