講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に人材定着マイスター／川野智巳氏のコラム「中小企業だからこそ実現できる″離職しない会社″の作り方」掲載
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のコラムとして、2025年12月19日に人事定着マイスター 川野智巳氏の「中小企業だからこそ実現できる"離職しない会社"の作り方」を掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/media/column/column049/
川野智巳氏について
人材定着マイスター／組織づくりLABO代表
大正製薬勤務後、伊藤忠グループの人材育成に貢献。大手人材紹介会社では中途採用者の離職率を44％から9.1％へ改善する仕組みを構築。現在は独立し講演・執筆で活躍、商業出版も予定している。三児の父であり、趣味は乗馬、アマ落語など。
なぜ人は辞めるのでしょうか？
理由は給与や休暇ではなく「働く意味」が見えないから。
中小企業だから作れる環境について書かれています。
講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、コラムでその一部をご紹介します。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
