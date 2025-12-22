WePlayのユーザー参加型チャリティーで児童養護施設を支援 WEJOYが目黒若葉寮に物資を寄贈
シンガポールを拠点に、グローバルにインターネット事業を展開する WEJOY PTE. LTD.（以下、WEJOY）は、同社が運営するソーシャルボードゲームアプリ「WePlay」において実施したユーザー参加型チャリティープロジェクトを通じ、社会福祉法人愛隣会が運営する児童養護施設「目黒若葉寮」（東京都目黒区、理事長：小田切弘光）への支援活動を行いました。この取り組みは、2025年10月20日から10月26日にかけてWePlayアプリ内で開催されたオンラインチャリティーイベント「魔法と夢の雑貨屋さん」によるものです。デジタル空間で生まれたユーザー一人ひとりの善意を、現実世界で本当に必要とされる支援物資へと変換し、子どもたちの生活環境改善へとつなげるというもので、バーチャルとリアルの融合による社会貢献となりました。
アプリ「WePlay」内の行動が社会貢献へ直結
今回の支援活動の中核となったのが、当社のアプリ「WePlay」内に実装された独自のチャリティーシステムです。オンラインイベント「魔法と夢の雑貨屋さん」でユーザーがゲームを楽しみながら自然に社会貢献へ参加できる仕組みを構築しました。
「魔法と夢の雑貨屋さん」が生み出す支援の仕組み
「魔法と夢の雑貨屋さん」イベント期間中、ユーザーがアプリ内でアバター用スキンアイテムやギフトなど、指定のデジタルアイテムを購入・使用すると、その行動に応じた「支援パワー」がシステム上に蓄積されていきます。このパワーが設定された目標値に到達すると、WEJOYがその総量に相当する実生活で役立つ支援物資を調達し、寄付先施設へ直接寄贈するという仕組みです。
ゲームを楽しむ日常行為が社会貢献に
ゲームを楽しむという日常的な行為が、無理や負担感なく社会貢献へとつながる本プロジェクトは、WePlayならではの「ユーザー参加型チャリティー」という形になっています。バーチャル空間で芽生えた「誰かの役に立ちたい」という純粋な気持ちを、目に見える支援として現実社会に届けることで、ユーザーが善意を実感できる体験として可視化した点が、このイベントの大きな特徴だといえます。
子どもたちの暮らしに寄り添う、多岐にわたる支援物資
WEJOYは、目黒若葉寮の子どもたちが、より安心・安全で快適な生活を送りながら、自立に向けた準備を進められるよう、施設側の具体的な要望を丁寧にヒアリング。その結果、以下のような多岐にわたる支援物資を寄贈しました。
生活環境・衛生面の向上を支える物品
・全自動洗濯機
・電気衣類乾燥機
・ 布団乾燥機
・シングル3つ折りマットレス
・ベッドフレーム
・洗える掛け布団
・布団カバー・パッド型シーツ一式
食生活と団らんの質を高める設備
・大型冷蔵庫
・スチームオーブンレンジ
・ダイニングテーブルおよびチェアセット
学習・発達・移動を支援する備品
・26インチ折りたたみ自転車（複数台）
・知育玩具
・テーブル付き折り畳みチェア
・その他、学習・生活用備品
これらの物資は、子どもたちの日常生活の質を高めるだけでなく、安心して眠り、学び、仲間と時間を共有できる環境づくりを力強く後押しするものです。
目黒若葉寮からWEJOYへ寄せられた感謝の声（一部抜粋）
クリスマスを控えた時期に支援物資を受け取った目黒若葉寮の職員および子どもたちからは、WEJOYおよびWePlayユーザーに対し、心のこもったメッセージが寄せられました。
