国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年1月21日（水）・22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて「AI博覧会 Osaka 2026」を開催します。2025年1月の大阪初開催では、2日間で3,393名の来場者を記録し、関西圏におけるAI導入意欲の高さを証明しました。2回目となる今回は、最新のAI製品50社 / 100製品の展示に加え、ビジネスの最前線を語るトップランナーによる30以上のカンファレンスを実施。本イベントを通じてAIの「社会実装」を強力に推進します。本日カンファレンス第2弾のスピーカー7名を公開しました。ビジネス変革のカギとなる最先端のAIトレンドを一挙に収集できる絶好の機会です。ぜひご参加ください。

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area

人とAIの共創で拓く次世代の人材マッチング革命

日時：2026年1月22日（木）11:00～11:40CRMとデータ基盤を活用し、AIエージェントを組み込んで少数精鋭ながら急速に業績を拡大している事例をご紹介します。

田中 夏美 氏株式会社セールスフォース・ジャパン マーケティング統括本部 デマンドジェネレーション グロースマーケティングスペシャリスト2020年にSalesforceへ入社。パートナーマーケティング担当として、AppExchange上のISV・OEMアプリに関するマーケティングを推進し、共同施策やイベント企画など多様な業務に従事。2025年からは中小・成長企業向けのデマンドジェネレーションを担当し、関心層の拡大や新たなお客様との接点づくりに向けた施策を推進している。

渡部 琢実 氏株式会社デザイナー プロジェクトマネージャー立命館大学へ進学後、EC事業を展開する合同会社を創業。その後、メディア/ASP領域での業務経験を培ったのちに、Z世代のキャリアや価値観に焦点を当てたメディア「ZiSEDAI MEDIA」を立ち上げ。「情報だけでなく体験を通じた変化」を重視し、1人ひとりが意志を持って主体的にキャリアを築ける社会の実現を目指して、同メディアを株式会社デザイナーへ事業譲渡。現在は新卒紹介事業部の責任者として事業推進を行いながら、テクノロジーを活用した会社全体の業務効率化/イネーブルメントにも従事しています。

石井 良馬 氏ジャングルジム株式会社 開発プロジェクト責任者2020年に人材サービス企業に入社し、社内のSalesforceアドミンとして業務プロセスの最適化に従事。Salesforceの可能性に魅了され、営業支援から顧客管理まで様々なソリューションを展開した。その後、ジャングルジム株式会社ではAI開発責任者として企業のデジタル変革を推進している。

AIを使いこなす組織へ：6,000人が挑む組織変革

日時：2026年1月22日（木）15:00～15:40従業員意識・行動の変容を経て、一人ひとりが主役としてAIを使いこなす組織への変革事例を紹介します。

出光 啓祐 氏大阪ガス株式会社 DX企画部 / 戦略企画チーム 課長2021年12月より大阪ガス企画部DX推進室、2022年4月よりDX企画部戦略企画チームで全社のDX推進、特に組織変革を担う。前職は経済産業省でエネルギー、人材、デジタルなどの政策領域を担当。

現場のボトルネックはどこか？データで突破するリアルDX

日時：2026年1月21日（水）14:40～15:10現場DXの課題を事例から可視化し、データとのコラボで小さな成功を生む実践的な突破法を紹介します。

林 拓人 氏一般社団法人リテールAI協会 代表理事 / 今村商事株式会社 シニアバイスプレジデント大手食品流通出身。SE・営業・経営・DXとキャリアを重ね、21年リテールAI研究会に参加。J-MORA責任者を経て、25年にリテールAI協会を設立し代表理事に就任。今村商事には21年より在籍し、データ分析人財育成事業を立ち上げ、テックと流通現場のハブとして“泥臭いDX”を推進。

Googleの生成AIで実現！チャットを開かせない自動化設計

日時：2026年1月22日（木）16:20～16:50Googleの最新生成AIやツールを組み合わせ、特定のイベントでAIが自動稼働する業務フローの設計と実装を学びます。

原田 彩 氏株式会社コミュカル 取締役CMO / IT･AI講師新卒でSIerに入社し、システム開発に従事。その後、ITコミュニティの運営に携わり、全国のエンジニアやビジネスパーソンと共にスキル共有の場を企画・推進。現在は株式会社コミュカルにて、法人向けにGoogle Workspaceや生成AIを活用した業務効率化を支援。YouTube「あややのITスキルアップ塾」を運営し、仕事に役立つ技術活用の解説と教育活動を行っている。

生成AIチャットボットで顧客対応を劇的効率化

日時：2026年1月22日（木）10:30～11:00生成AIを活用したチャットボットで、顧客対応の効率化と満足度向上を実現する方法を紹介します。

金森 亘輝 氏株式会社バイタリフィ AIソリューション事業部 / アカウントプランナー前職は介護・福祉業界向けのITソリューション営業として、介護現場の業務効率化やDX推進に携わる。介護現場の課題解決を支援する中で、生成AIの持つ可能性に強く魅了され、バイタリフィにジョイン。入社後は、生成AIチャットボットのSaaS商品の提案営業を中心に担当し、企業の業務効率化や顧客対応の最適化に貢献。お客様の課題に寄り添いながら、生成AIを活用した新たな価値提供に取り組んでいる。

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/#conference-area

最新のカンファレンス情報はAI博覧会 Osaka 2026の公式サイトやSNSで随時発信いたします。・Xhttps://x.com/AIsmiley_inc・Facebookhttps://www.facebook.com/AIsmiley.inc/

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

名称：AI博覧会 Osaka 2026会期：2026年1月21日（水）～22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2－5主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等想定来場者人数：3,500名出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

■無料来場登録はこちら

ご登録完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。ボタンより、手順に沿ってご登録をお願いいたします。

https://event.aismiley.co.jp/event/15138/users/register

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：メディア運営部TEL：03-6452-4750Email：event@aismiley.co.jp