クリスマスから年末年始の贈り物に最適な新商品を展開 Ottocast、新型P3 Pro・Screen AI・Cabin Careを発売
クルマの中に、新しいエンターテインメント体験を
日本のカーナビ・CarPlay市場で数々のヒット製品を展開するOTTOCAST（オットキャスト）は、クリスマスから年末年始にかけてのギフトシーズンに向け、車内エンターテインメントと安心・快適性を高める新商品ラインアップを展開します。
今回主軸となるのは、先進的な車載エンタメ体験を実現する「 P3 Pro」、配線不要で手軽に導入できるポータブルディスプレイ「Screen AI」、そして後部座席の見守りを可能にする「Cabin Care」の3製品です。
ナビゲーション、動画視聴、AI音声操作、後席モニタリングなど、利用シーンに応じた多彩な機能により、長距離ドライブや帰省、車中泊など、年末年始の移動時間をより快適で安心なものへと変えます。
また、ホリデーシーズン限定の特別企画として、これら3製品を対象に最大40％OFFとなる期間限定キャンペーンを実施します。
大切な人への贈り物としてはもちろん、一年を締めくくる自分へのご褒美としても、OTTOCASTが提案する新しいクルマ時間を体験できる内容となっています。
Ottocast最新AIボックス「P3 Pro」
OttoAibox P3 Proは、Ottocastが展開する最新世代のCarPlay & Android Auto対応AIボックスです。ユーザーの声をもとに、性能・安定性・操作性を全面的に見直し、前席のナビゲーションから後席の動画視聴まで1台で対応。長距離ドライブや車中泊、年末年始の移動時間を、より快適で自由な車内エンターテインメント空間へと進化させます。
1.ナビと動画を同時に楽しめる2画面表示
画面分割表示（5:5／7:3／3:7）に対応し、ナビゲーションと動画コンテンツを同時に表示可能。運転中の案内と同乗者のエンターテインメントを両立し、車内全体の満足度を高めます。
2.多彩なアプリに対応する拡張性の高いエンタメ環境
Google Play対応により、動画配信、音楽、SNSなど多様なアプリを自由にインストール可能。HDMI出力を活用すれば後席モニターとの画面共有もでき、家族や同乗者と一緒に楽しめます。
3.ワイヤレス化で快適なCarPlay / Android Auto体験
ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoに対応し、初回設定後は自動接続。有線CarPlay搭載車両でもワイヤレス化が可能で、接続や切り替えの手間を大幅に軽減します。
4.高性能ハードウェアによる安定した長時間使用
高性能チップと8GB RAM＋128GBストレージを採用し、複数アプリの同時起動でもスムーズな動作を維持。発熱や動作遅延を抑え、長時間の使用でも安心して利用できます。
5.日本市場を意識したナビ性能と継続的なアップデート
QZSS対応GPSにより都市部でも安定した測位を実現。OTAアップデートに対応し、機能追加や改善を継続的に行うことで、購入後も快適な使用環境を保ちます。
【製品情報】
製品名：Ottocast P3 Pro
発売日：2025年11月
通常価格：54,799円（税込）
クーポンコード：2026ST01
発売記念特典：41799円（税込）
購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP
キャンペーン期間：2025年1月7日まで
AI搭載ポータブルディスプレイ「Screen AI」
OTTOCAST Screen AIは、車種を選ばず導入できるポータブル型のスマートディスプレイとして登場した、Ottocastの最新フラッグシップモデルです。Android 15を搭載した完全オープン設計により、ナビゲーション、動画、音楽、SNSなど多彩なアプリを1台で利用可能。ダッシュボードに設置するだけで、既存の車内環境を手軽にアップグレードでき、年末年始の移動や日常のドライブシーンをより快適にします。
