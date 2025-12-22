クリスマスから年末年始の贈り物に最適な新商品を展開 Ottocast、新型P3 Pro・Screen AI・Cabin Careを発売

1.6リッターエンジン搭載で「300馬力」超え！ 最新「ちいさな“四駆SUV”」が凄い！ 全長4.2m未満ボディに「豪華な内外装」＆“専用装備”もり沢山！ 選べる2つのトランスミッション採用のレクサス「LBX」とは？