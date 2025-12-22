亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）のロングセラー商品「ハッピーターン」は、2026年に発売50周年を迎えます。周年の幕開けにふさわしい企画として、昨年大好評を博した日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）の人気商品「マックフライポテト®」とのコラボレーションを今年も実施します。「マックフライポテト」にさまざまな味付けをして楽しめる「シャカシャカポテト®」の特別な味わい『シャカシャカポテト ハッピーターン味』を、12月29日（月）より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売します。

■おかげさまで発売50周年、これからもハッピーがターンしますように。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」ようにという願いを込めて『ハッピーターン』は誕生しました。唯一無二の甘じょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代のお客様に愛されてきました。そして2026年、発売から50年という節目を迎えます。これまでも、そしてこれからも、「お客様に幸せ（ハッピー）が戻って来る（ターン）」ことを願い、ハッピーな体験を生み出し続けます。

《ハッピーターン 担当者コメント》

「たくさんのお客様に愛され続けて、ハッピーターンブランドは発売50周年を迎えることができました。半世紀に一度の節目となるこの一年間は、これまでの感謝をお伝えするとともに、ハッピーターンらしい、お客様に幸せ（ハッピー）がやってくる（ターン）ようなさまざまな施策を準備しておりますので、楽しみにお待ちください！」

■大好評につき再登場！夢の再共演！『シャカシャカポテト ハッピーターン味』が帰って来る！

日本マクドナルド株式会社との夢のコレボレーション商品『シャカシャカポテト ハッピーターン味』を12月29日（月）より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で発売します。 2024年12月にシャカシャカポテト史上初の企業コラボレーション商品として登場した『シャカシャカポテト ハッピーターン味』は、発売直後から大きな話題を呼び、想定を大幅に上回るスピードで販売終了となりました。SNS等で「もう1度帰ってきてほしい」など復活販売を希望する声が多数寄せられました。その熱いご要望にお応えすべく、両社で協議を重ね、2026年に50周年を迎えるハッピーターンと、55周年を迎えるマクドナルド、記念すべき周年イヤーに再び夢のコラボレーションが実現します。 本商品は、マックフライポテトを食べながらも、『ハッピーターンだ！』と感じていただけるよう“味の再現”にこだわりました。「ハッピーターン」ならではの甘じょっぱくてやみつきになる美味しさを、亀田製菓監修のもとマクドナルドオリジナルシーズニングで再現しました※。さらに、米菓である「ハッピーターン」そのものの味わいを感じていただけるようお米の生地が焼きあがった風味も含めた味わいに仕上げています。「マックフライポテト」ならではのほくほく食感と、「ハッピーターン」ならではの甘じょっぱい味わいが織りなす、しあわせな美味しさです。周年記念にふさわしいハッピーなコラボレーションを、ぜひお楽しみください。※『シャカシャカポテト ハッピーターン味』はハッピーパウダーを使用していませんが、ハッピーターンの味わいを再現しています

■商品概要 ※価格はすべて税込み表示です

1. 商品名 シャカシャカポテト® ハッピーターン味2. 店頭価格（※1）・ポテト単品＋40円～・バリューセット®（※2）：バリューセット価格＋40円～（※3）3. 発売日 / 発売期間 2025年12月29日（月）～2026年2月初旬(予定)4. 販売時間 午前10時30分～閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）5. 販売店舗/ エリア 全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）※1 デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によって価格が異なります。詳細はマクドナルド公式ウェブサイトをご確認ください。※2 バリューセットは、サイドメニュー（マックフライポテトMサイズ、チキンマックナゲットⓇ5ピース、サイドサラダ、えだまめコーンのいずれか1つ）、 ドリンクMサイズ（またはマックシェイクⓇSサイズ、ミニッツメイドⓇ オレンジSサイズ、ミニッツメイドⓇ アップル、ミルクのいずれか1つ）付き。※3 バリューセットに＋40円～の追加で、サイドメニュー『シャカシャカポテト ハッピーターン味』をお選びいただけます。